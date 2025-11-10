До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
ГоловнаСвіт

​Залужний відреагував на повідомлення про його нібито причетність до підриву "Північних потоків"

"Нам ще буде весело, але вже точно ніколи не буде соромно". 

​Залужний відреагував на повідомлення про його нібито причетність до підриву "Північних потоків"
Валерій Залужний
Фото: скріншот відео

Посол у Великій Британії та ексголовнокомандувач Збройних сил України  Валерій Залужний відреагував на повідомлення ЗМІ про нібито його причетність до підриву "Північних потоків". 

Генерал прокоментував матеріал The Wall Street Journal, в якому йшлося про те, що слідчі в Німеччині дійшли висновку, що за підривом "Північного потоку" у вересні 2022 року нібито стояв "елітний український військовий підрозділ" під командуванням тоді ще головкому ЗСУ Залужного.

"Нам ще буде весело, але вже точно ніколи не буде соромно", – написав Залужний у коментарі. 

Фото: Скриншот

Підрив російських “Північних потоків” 
