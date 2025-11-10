​Залужний відреагував на повідомлення про його нібито причетність до підриву "Північних потоків"

"Нам ще буде весело, але вже точно ніколи не буде соромно".

Посол у Великій Британії та ексголовнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний відреагував на повідомлення ЗМІ про нібито його причетність до підриву "Північних потоків".

Генерал прокоментував матеріал The Wall Street Journal, в якому йшлося про те, що слідчі в Німеччині дійшли висновку, що за підривом "Північного потоку" у вересні 2022 року нібито стояв "елітний український військовий підрозділ" під командуванням тоді ще головкому ЗСУ Залужного.

"Нам ще буде весело, але вже точно ніколи не буде соромно", – написав Залужний у коментарі.

Підрив російських “Північних потоків”