Посол у Великій Британії та ексголовнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний відреагував на повідомлення ЗМІ про нібито його причетність до підриву "Північних потоків".
Генерал прокоментував матеріал The Wall Street Journal, в якому йшлося про те, що слідчі в Німеччині дійшли висновку, що за підривом "Північного потоку" у вересні 2022 року нібито стояв "елітний український військовий підрозділ" під командуванням тоді ще головкому ЗСУ Залужного.
"Нам ще буде весело, але вже точно ніколи не буде соромно", – написав Залужний у коментарі.
Підрив російських “Північних потоків”
- Вибухи на російських газопроводах відбулися в вересні 2022. Попередні висновки слідства Швеції та Данії свідчать про те, що підриви були умисними.
- Український президент Володимир Зеленський заперечував причетність українців до підриву. Європейські слідчі закидали Польщі перешкоджання розслідуванню.
- Washington Post писала, що до підриву може бути причетний ексрозвідник Роман Червінський.
- Швеція і Данія закрили розслідування на початку року, але німецький федеральний прокурор продовжив провадження за підозрою в навмисному вибуху і саботажі.
- У серпні минулого року The Wall Street Journal писав, що підрив здійснили громадяни України. Начебто президент Зеленський усно погодив цю операцію, але після втручання ЦРУ вирішив відмовитися від цього задуму. Однак на той чай головком ЗСУ Залужний нібито проігнорував цей наказ.