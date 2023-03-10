Зеленський про вибухи на "Північних потоках": "Українці цього точно не робили"

Президент Володимир Зеленський заперечив причетність України до вибухів на російських "Північних потоках" у Балтійському морі.

На спільній пресконференції з премʼєркою Фінляндії Санною Марін він зазначив, що поширення даних про причетність українців може грати на руку як Росії, так і бізнес-групам, які воліють уникнути потужних санкцій і продовжувати бізнес із росіянами.

"Ми не маємо до цього ніякого відношення", – сказав президент.

Він вважає, що цю новину поширили, щоб уповільнити темпи підтримки України.

"Ми чітко розуміємо, в якій мережі інформаційно це зʼявлялось, на яких медіамайданчиках яких держав, як це могло бути, звідки ця інформація могла йти. Я вважаю, це дуже небезпечно, що деякі незалежні медіа, до яких я завжди ставився з великою повагою, роблять такі кроки", – наголосив він.

Зеленський вважає, що зацікавленими в поширенні таких даних можуть бути як Росія, так і великі бізнес-групи, які не хочуть потужних санкцій, а прагнуть продовжувати бізнес із Росією.

"Українці до цьго точно непричетні", – сказав він.



Президент нагадав, що є країни, які надають українцям певну допомогу, а самі при цьому за час повномасштабної війни наростили з росіянами небувалу співпрацю.

Про причетність до вибухів на нитках “Північного потоку” і неробочого “Північного потоку-2” "проукраїнської групи” писала американська газета New York Times. Журналісти зазначили, що відповідною інформацією із ними поділилися посадовці, які ознайомилися із секретними розвідувальними даними. При цьому про те, що ці диверсії були санкціоновані українською владою, інформації немає.

Згідно з опублікованими даними, вибухи могли влаштувати громадяни України або Росії, або і ті, і ті. За даними британської газети The Times, спонсором вибухів на російських газопроводах "Північний потік" виступив громадянин України, неповʼязаний із владою. Організація диверсії була приватною ініціативою, пише з посиланням на публікацію британців російськомовне бюро Радіо Свобода.

Журналісти стверджують, що українець сам сплатив оренду яхти та послуги досвідчених водолазів, підробні паспорти та купівлю вибухівки, доступної лише для нафтової та газової промисловості.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що українська влада не причетна до вибухів на російських газопроводах "Північний потік", що відбулися в Балтійському морі восени.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відкинув причетність України до диверсій, а в Білому домі порадили не квапитися з висновками розслідування.



Вибухи на російських газопроводах відбулися в вересні 2022. Попередні висновки слідства Швеції та Данії свідчать про те, що підриви були умисними.