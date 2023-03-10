У Києві на Майдані Незалежності попрощалися з наймолодшим Героєм України – Дмитром Коцюбайлом (позивний Да Вінчі). Захисник загинув у бою під Бахутом унаслідок осколкового поранення в шию.
Вшанувати памʼять героя, серед інших, прийшли президент України Володимир Зеленський та премʼєрка Фінляндії Санна Марін. Президент вручив родині загиблого відзнаку "Хрест бойових заслуг".
За даними журналістів, також прийшли Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, міністр оборони Олексій Резніков і керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов, мер Києва Віталій Кличко. Віддати шану героєві прийшли тисячі людей. Військового проводжали на колінах.
Учора прощання із військовим відбулося в його рідному селі – Бовшеві Івано-Франківської області, сьогодні вранці – в Михайлівському Золотоверхому Соборі.
27-річний Коцюбайло воював проти російських окупантів із 2014 року. Був молодшим лейтенантом, очолював окремий механізований батальйон "Вовки Да Вінчі" в складі 67-ої окремої механізованої бригади.
Боротьба за державу для нього почалася в 18-річному віці, коли він із Майдану пішов на фронт. До російського вторгнення мріяв стати художником.
У 2014 році зазнав важкого поранення танковим снарядом у Пісках Донецької області. Після одужання, через три місяці реабілітації повернувся на фронт, де продовжив відстоювати суверенітет України. У 2021 році був удостоєний найвищою державної відзнаки – Золотої зірки і звання Героя України. До повномасштабної війни Коцюбайло був командиром 1-ї штурмової роти добровольчого корпусу "Правий сектор".