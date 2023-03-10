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У Києві попрощалися з Героєм України Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі)

Герой України загинув у бою під Бахмутом. 

Фото: Макс Требухов

У Києві на Майдані Незалежності попрощалися з наймолодшим Героєм України – Дмитром Коцюбайлом (позивний Да Вінчі). Захисник загинув у бою під Бахутом унаслідок осколкового поранення в шию.

Вшанувати памʼять героя, серед інших, прийшли президент України Володимир Зеленський та премʼєрка Фінляндії Санна Марін. Президент вручив родині загиблого відзнаку "Хрест бойових заслуг".

Санна Марін і Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента
Санна Марін і Володимир Зеленський

За даними журналістів, також прийшли Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, міністр оборони Олексій Резніков і керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов, мер Києва Віталій Кличко. Віддати шану героєві прийшли тисячі людей. Військового проводжали на колінах.

Фото: Макс Требухов

Учора прощання із військовим відбулося в його рідному селі – Бовшеві Івано-Франківської області, сьогодні вранці – в Михайлівському Золотоверхому Соборі. 

27-річний Коцюбайло воював проти російських окупантів із 2014 року. Був молодшим лейтенантом, очолював окремий механізований батальйон "Вовки Да Вінчі" в складі 67-ої окремої механізованої бригади. 

Боротьба за державу для нього почалася в 18-річному віці, коли він із Майдану пішов на фронт. До російського вторгнення мріяв стати художником. 

У 2014 році зазнав важкого поранення танковим снарядом у Пісках Донецької області. Після одужання, через три місяці реабілітації повернувся на фронт, де продовжив відстоювати суверенітет України. У 2021 році був удостоєний найвищою державної відзнаки – Золотої зірки і звання Героя України. До повномасштабної війни Коцюбайло був командиром 1-ї штурмової роти добровольчого корпусу "Правий сектор".

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

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