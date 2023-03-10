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Орбан вважає, що в Європі тільки Угорщина і Ватикан "виступають за мир"

Угорський премʼєр розкритикував надання українцям допомоги зброєю. 

Орбан вважає, що в Європі тільки Угорщина і Ватикан "виступають за мир"
Фото: EPA/UPG

Угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан вважає, що тільки Угорщина та Ватикан у Європі є промирними державами, а в світі дійсно хочуть миру ще араби, турки, китайці та африканці. Відповідну заяву він зробив у ефірі радіо Kossuth, пише видання Telex.

"Рік тому ми всі сподівалися, що цей збройний конфлікт не переросте у справжню війну, але війна набагато грубіша і жорстокіша, ніж почалася", – сказав він, коментуючи прибуття до України перших танків Leopard.

Орбану не подобається, що світ постачає українцям зброю в той час як деякі країни страждають від голоду та мають економічний дефіцит.

"Німці починали з шоломів, зараз з танків, зараз поширена тема, що завданням буде відправка винищувачів", – сказав він.

Угорський премʼєр не виключає, що колись військові з країн-союзників України перетнуть український кордон, аби боротися проти російських окупантів. Нагадаємо, що Київ неодноразово наголошував: українці захищатимуть себе самі і не просять про те, що армії країн-партнерів допомагали в цьому. Але для захисту потрібна сучасна зброя, аби досягти збройного партитету між оборонцями і нападниками.

Політика Орбана йде в розріз зі спільною позицією Євросоюзу щодо вторгнення Росії в Україну. Він виступав проти антиросійських санкцій та блокував надання Україні фінансової допомоги. 

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