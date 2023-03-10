У Гамбурзі застрелили щонайменше 6 людей, нападник може бути серед загиблих, – ЗМІ

Ввечері 9 березня у районі Гамбурга Альстердорф сталась стрілянина, котра призвела до чисельних жертв.

Про це повідомляє Hamburger Morgenpost.

“Знайдено щонайменше шістьох бездиханних людей, а також семеро важко поранених і 17 легко поранених”, - йдеться у повідомленні.

Ймовірно, місцем злочину став зал Свідків Єгови.

Уточнюється, що злочинець чи злочинці все ще не затримані. Населення отримало повідомлення на мобільні телефони про небезпеку для життя.

Оновлення 01:13. Як пише BBC, нападник, ймовірно, мертвий. “Ми не маємо жодних ознак того, що злочинець перебуває у бігах”, – заявили в поліції.

Слідчі мають інформацію про те, що “злочинець міг перебувати в будівлі і навіть бути серед загиблих”, сказав речник поліції на місці події.

Нагадаємо, у січні внаслідок стрілянини неподалік вокзалу Юстон у центрі Лондона постраждали чотири особи. А у листопаді 2022 року менеджер супермаркету Walmart у місті Чесапік американського штату Вірджинія відкрив стрілянину по своїх колегах. Він вбив шістьох осіб, а потім вчинив самогубство.