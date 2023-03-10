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Косово і Сербія можуть досягти угоди вже у березні

Зокрема, Сербія не буде блокувати членство Косова в міжнародних органах.

Косово і Сербія можуть досягти угоди вже у березні
Рабочий прикрепляет гигантский флаг Косово на фасаде здания правительства во время подготовки к празднованию десятой годовщины н
Фото: EPA/UPG

Європейський Союз очікує, що Косово та Сербія наступного тижня досягнуть остаточної угоди щодо нормалізації відносин.  

Про це повідомляє Reuters.

Лідери Сербії та Косово мають зустрітися 18 березня в Північній Македонії. Там вони обговорять впровадження плану ЄС з 11 пунктів після того, як минулого місяця домовилися, що його зміст не потребує подальших переговорів.

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Хоча Косово проголосило незалежність у 2008 році, Белград все ще вважає Косово сепаратистською провінцією. 

План ЄС не зобов’язує Сербію визнавати незалежність Косово, але Сербія має визнати паспорти, дипломи та номерні знаки Косова. Сербія також не буде блокувати членство Косова в міжнародних органах.

Нагадаємо, президент Сербії Александр Вучич заявив, що всі громадяни, які були завербовані до російської ПВК "Вагнера" для участі в війні проти України, будуть заарештовані після повернення додому.

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