Фінляндія надала Естонії дозвіл реекспортувати гаубиці D-30 в Україну

Уряд Фінляндії дав дозвіл Естонії реекспортувати в Україну військову техніку та обладнання.
Про це йдеться на сайті фінського уряду.
"На підставі дозволу на реекспорт Естонія може експортувати в Україну таку продукцію: 122-мм гаубиці D-30, боєприпаси", - йдеться в повідомленні.
Естонія оголосила, що інформацію про кількість товарів, які будуть реекспортувати, не розголошуватимуть.
Нагадаємо, Польща вже передала Україні 14 танків Leopard 2. Також держава погодилася спільно з партнерами надати винищувачі МіГ-29.