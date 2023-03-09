Жінки-депутатки на фронті: хто вони?
Жінки-депутатки на фронті: хто вони?
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
У ТрО “Північ” повідомили, що розстріляного на відео захисника опізнали як бійця 119 бригади ТрО (уточнено)
У ТрО “Північ” повідомили, що розстріляного на відео захисника опізнали як бійця 119 бригади ТрО (уточнено)
Нічна ракетна масована атака 9 березня: загиблі і поранені, зруйновані будинки, обмеження електропостачання, знеструмлена ЗАЕС
Нічна ракетна масована атака 9 березня: загиблі і поранені, зруйновані будинки, обмеження електропостачання, знеструмлена ЗАЕС
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Російська неспроможність і український контрнаступ
Російська неспроможність і український контрнаступ
“Російський імперіалізм зробив з Шевченка монстра, і відголоски цього ми досі відчуваємо”, - шевченкознавець Олександр Боронь
“Російський імперіалізм зробив з Шевченка монстра, і відголоски цього ми досі відчуваємо”, - шевченкознавець Олександр Боронь
Путін у Тбілісі. Як Росія підриває безпеку Грузії
Путін у Тбілісі. Як Росія підриває безпеку Грузії
Росіяни обстріляли обʼєкт інфраструктури в Києві. Виникли перебої з теплопостачанням (доповнено)
Росіяни обстріляли обʼєкт інфраструктури в Києві. Виникли перебої з теплопостачанням (доповнено)
ГоловнаСвіт

Фінляндія надала Естонії дозвіл реекспортувати гаубиці D-30 в Україну

Також передадуть боєприпаси до гаубиць.

Фінляндія надала Естонії дозвіл реекспортувати гаубиці D-30 в Україну
Фото: Пресслужба МВС Фінляндії

Уряд Фінляндії дав дозвіл Естонії реекспортувати в Україну військову техніку та обладнання.

Про це йдеться на сайті фінського уряду.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

"На підставі дозволу на реекспорт Естонія може експортувати в Україну таку продукцію: 122-мм гаубиці D-30, боєприпаси", - йдеться в повідомленні.

Естонія оголосила, що інформацію про кількість товарів, які будуть реекспортувати, не розголошуватимуть.

Нагадаємо, Польща вже передала Україні 14 танків Leopard 2. Також держава погодилася спільно з партнерами надати винищувачі МіГ-29.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також