Фінляндія надала Естонії дозвіл реекспортувати гаубиці D-30 в Україну

Також передадуть боєприпаси до гаубиць.

Уряд Фінляндії дав дозвіл Естонії реекспортувати в Україну військову техніку та обладнання.

Про це йдеться на сайті фінського уряду.

"На підставі дозволу на реекспорт Естонія може експортувати в Україну таку продукцію: 122-мм гаубиці D-30, боєприпаси", - йдеться в повідомленні.

Естонія оголосила, що інформацію про кількість товарів, які будуть реекспортувати, не розголошуватимуть.

Нагадаємо, Польща вже передала Україні 14 танків Leopard 2. Також держава погодилася спільно з партнерами надати винищувачі МіГ-29.