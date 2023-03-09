Боррель: Росія намагається повністю знищити українську цивільну інфраструктуру

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель констатує, що нещодавні обстріли України ще раз демонструють намір Росії повністю знищити цивільну інфраструктуру країни.

Про це він заявив у Стокгольмі перед початком неформального засідання Ради з питань закордонних справ і розвитку, передає "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні остання погана новина полягає в тому, що Росія атакувала Запорізьку атомну електростанцію. Її вкотре відключили від електромережі України. Наскільки нам відомо, 40% населення Києва без електрики, з безліччю чорних дірок у системі електропостачання у всій країні. Це показує, що вкотре Росія намагається повністю знищити цивільну інфраструктуру України. І саме тому ми маємо продовжувати забезпечувати способи самозахисту України", - сказав Боррель.

Окрім того, він повідомив, що на порядку денному сьогоднішнього засідання стоїть питання відновлення України, фінансування реконструкції та використання для цього заморожених російських активів відповідно до міжнародного та європейського права.

"Обидві речі йдуть разом. Учорашнє обговорення і сьогоднішнє обговорення переслідують одну мету: підтримати Україну, захистити і відновити. Підтримувати Україну у військовому напрямі й підтримувати цивільне населення. Міністри обговорять усі шляхи і засоби, які ми можемо мобілізувати, щоб підтримати відновлення України", - пояснив Боррель.

Нагадаємо, Росія 9 березня завдала масованого ракетного удару по Україні. Через це у низці областей запровадили аварійні вимкнення світла, а також у Києві. Наразі на Київщині аварійні відключення скасовано.

Уночі повітряну тривогу оголошували у всіх регіонах України. Влада повідомила про вибухи у Києві, Харківській та Одеській областях. Під удари ворога потрапили об'єкти енергетичної інфраструктури. У результаті масованої російської атаки пошкоджено три теплоелектростанції ДТЕК Енерго.

Через російські обстріли повністю знеструмлена Запорізька атомна електростанція. Близько 3:53 внаслідок ворожих ракетних ударів вимкнулася остання лінія зв’язку окупованої ЗАЕС з українською енергосистемою. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль звернувся до партнерів і Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) із закликом вжити заходів для припинення російського ядерного тероризму через знеструмлення Запорізької АЕС.