На Київщині скасували екстрені відключення світла, - КМВА

У районах столиці обмеження діють через перенавантаження.

На Київщині скасували екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація із посиланням на ДТЕК Київські регіональні електромережі.

"Нагадаємо, вранці 9 березня через масовані ракетні атаки в Київській області запроваджувалися екстрені вимкнення електроенергії. Мета превентивного кроку – зменшити навантаження на мережу та уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Наразі екстрені відключення світла скасовані. Однак, через перенавантаження однієї з ліній екстрені відключення ще діють в частині Голосіївського, Солом'янського та Святошинського районів Києва.

Нагадаємо, Росія 9 березня завдала масованого ракетного удару по Україні. Через це у низці областей запровадили аварійні вимкнення світла, а також у Києві.

Уночі повітряну тривогу оголошували у всіх регіонах України. Влада повідомила про вибухи у Києві, Харківській та Одеській областях. Під удари ворога потрапили об'єкти енергетичної інфраструктури. У результаті масованої російської атаки ц пошкоджено три теплоелектростанції ДТЕК Енерго.