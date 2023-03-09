У результаті російської атаки пошкоджені три теплоелектростанції ДТЕК Енерго

За попередніми даними, обійшлося без поранених.

У результаті 15-ої масованої російської атаки цієї ночі пошкоджено три теплоелектростанції ДТЕК Енерго. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомили в ДТЕК.

“Внаслідок обстрілу було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію наслідків”, – йдеться у повідомленні.

В Укренерго додали, що обмеження електропостачання будуть застосовані в Харківській, Житомирській та Одеській областях.

Відомо також, що частково знеструмлено Київ.

З вересня минулого року ТЕС ДТЕК були атаковані вже 29 разів. Троє енергетиків загинули, 28 були поранені.