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У результаті російської атаки пошкоджені три теплоелектростанції ДТЕК Енерго

За попередніми даними, обійшлося без поранених. 

У результаті російської атаки пошкоджені три теплоелектростанції ДТЕК Енерго
Наслідки попередніх обстрілів (Ілюстративне фото)
Фото: ФБ міністра енергетики

У результаті 15-ої масованої російської атаки цієї ночі пошкоджено три теплоелектростанції ДТЕК Енерго. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомили в ДТЕК.

“Внаслідок обстрілу було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію наслідків”, – йдеться у повідомленні.

В Укренерго додали, що обмеження електропостачання будуть застосовані в Харківській, Житомирській та Одеській областях. 

Відомо також, що частково знеструмлено Київ.

З вересня минулого року ТЕС ДТЕК були атаковані вже 29 разів. Троє енергетиків загинули, 28 були поранені. 

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