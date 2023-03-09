Після нічної атаки росіян в Харкові не працює електротранспорт, метро працює як укриття

Після масованої ракетної атаки росіян у ніч на четвер у Харкові не працює наземний електротранспорт і метро.
Про це повідомила пресслужба міської ради, передає "Інтерфакс-Україна".
"Наземний електротранспорт не працює. Запустили автобуси за схемою блекауту", - йдеться в повідомленні.
Як повідомив прессекретар КП "Харківський метрополітен" Олексій Бітнер, метрополітен працює як укриття.
"Метрополітен працює як укриття. Рух поїздів не розпочинався. Про початок перевезення пасажирів - повідомимо додатково", - сказав Бітнер.
Нагадаємо, що вночі ворог завдав 15 ударів по Харківщині. Під прицілом – енергетична інфраструктура.