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Після нічної атаки росіян в Харкові не працює електротранспорт, метро працює як укриття

У місті запустили автобуси за схемою блекауту.

Після нічної атаки росіян в Харкові не працює електротранспорт, метро працює як укриття
Фото: тг канал Игорь Терехов

Після масованої ракетної атаки росіян у ніч на четвер у Харкові не працює наземний електротранспорт і метро.

Про це повідомила пресслужба міської ради, передає "Інтерфакс-Україна".

"Наземний електротранспорт не працює. Запустили автобуси за схемою блекауту", - йдеться в повідомленні.

Як повідомив прессекретар КП "Харківський метрополітен" Олексій Бітнер, метрополітен працює як укриття.

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"Метрополітен працює як укриття. Рух поїздів не розпочинався. Про початок перевезення пасажирів - повідомимо додатково", - сказав Бітнер.

Нагадаємо, що вночі ворог завдав 15 ударів по Харківщині. Під прицілом – енергетична інфраструктура.

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