У Києві пролунав другий вибух. Є поранені, загорілося авто в дворі житлового будинку

У Києві пролунав другий вибух – цього разу в Святошинському районі. Постраждали троє людей, повідомив у Телеграм мер міста Віталій Кличко.

"Всі служби прямують на місце. Горять автівки в дворі одного з житлових будинків. Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях!" – написав він.

По медичну допомогу звернулися троє людей. Двох із них госпіталізували.

Перший вибух під час масованої російської атаки в ніч на 9 березя пролунав близько 6 ранку в Голосіївському районі. Ворог поцілив у обʼєкт інфраструктури. Влучання є й в інших містах – Харкові та Одесі. Повітряна тривога була оголошена близько опівночі і станом на 7:22 триває.