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У Києві пролунав другий вибух. Є поранені, загорілося авто в дворі житлового будинку

За попередніми даними, поранені двоє осіб.

У Києві пролунав другий вибух. Є поранені, загорілося авто в дворі житлового будинку
Ракета над Київщиною 29 грудня 2022 (ілюстративне фото)
Фото: скрин відео з тг-каналу Андрія Нєбитова

У Києві пролунав другий вибух – цього разу в Святошинському районі. Постраждали троє людей, повідомив у Телеграм мер міста Віталій Кличко. 

"Всі служби прямують на місце. Горять автівки в дворі одного з житлових будинків. Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях!" – написав він.

По медичну допомогу звернулися троє людей. Двох із них госпіталізували. 

Перший вибух під час масованої російської атаки в ніч на 9 березя пролунав близько 6 ранку в Голосіївському районі. Ворог поцілив у обʼєкт інфраструктури. Влучання є й в інших містах – Харкові та Одесі. Повітряна тривога була оголошена близько опівночі і станом на 7:22 триває.

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