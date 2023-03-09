РФ розповсюдила дезінформацію про постачання Україні 10 тисяч польських бракованих гвинтівок

Ще одна дезінформація – “без згоди Білого дому статтю New York Times про вибухи на “Північних потоках” не було б опубліковано".

Російські ЗМІ повідомили дезінформацію про постачання Україні неякісної зброї, зокрема 10 тисяч гвинтівок MSBS.

“Польська зброя, що потрапила в Україну, виявилася бракованою. … Йдеться про 10 тисяч гвинтівок MSBS, переданих ЗСУ. Отже, військовослужбовцям ЗСУ буде важко: на місці вирішити проблеми MSBS вони не зможуть, але воювати з ненадійною зброєю їм доведеться”, – цитує окупантів Центр протидії дезінформації при РНБО.

Ще одна дезінформація – від американського журналіста Дж.Варолі, який заявив, що “без згоди Білого дому статтю New York Times про вибухи на “Північних потоках” не було б опубліковано, бо всі великі західні ЗМІ перебувають під контролем влади”.

“Так американська влада намагається відвести увагу та підозри від Байдена”, – сказав Варолі.

Окрім того, американський журналіст Р. Дрегер маніпулює, що “коли дим над українським полем битви розійдеться, ми дізнаємося, що купи американських грошей пішли в кишені корумпованих українців, а озброєння США потрапило не туди, куди мало потрапити”.

Нагадаємо, проросійські медіа продовжують маніпулювати інформацією по Бахмут, заявляючи що "моральний дух захисників Бахмута дуже низький" і "ніхто не вірить у те, що ЗСУ втримає місто”.