Українське керівництво готує нові кроки проти тих в Україні, хто ще намагається послаблювати державу.

Президент Володимир Зеленський провів нараду з військовими та розвідкою про ситуацію на фронті, оборону, битву за Бахмут і весь Донбас. Україна робить все, щоб наші тактичні кроки спрацювали на стратегічне завдання – на успіх в битві за всю тимчасово окуповану територію нашої держави.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“І я дякую кожному нашому воїну, який бореться. Бореться за Україну, за своїх побратимів. Дякую всім, хто захищає позиції, усім, хто відбиває штурми, усім, хто допомагає своїм вогнем тим, хто поруч із ним веде бій. Дуже важливо, що фронт – це не якась лінія на мапі, це – люди, це стійкість, це готовність битися, це опора одне для одного, це допомога одне одному”, - наголосив президент.

Володимир Зеленський додав, що українське керівництво готує нові цілком справедливі кроки нашої держави проти тих в Україні, хто ще намагається послаблювати державу, підважувати міцність нашого суспільства. Невдовзі відбудеться нове засідання РНБО, і є відповідні проекти санкційних рішень.

Сьогодні в Києві з візитом був Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. Ключове перемовинах з ним стосувалось питань захисту України, усього міжнародного порядку, та засудження для агресора.

“Ми обговорили з паном Гутеррішем ситуацію із нашими людьми, яких утримують у російській неволі. Це полонені українці, а також депортовані дорослі й діти. Маємо повернути всіх”, - наголосив голова держави.

Також сторони обговорили ситуацію на українських атомних обʼєктах, відповідні загрози, створені Росією. Обговорили продовольчу безпеку та глобальну роль України як гаранта продовольчої стабільності.

Володимир Зеленський представив своє бачення тих можливостей інституцій ООН, Статуту ООН, які можуть сприяти реалізації української формули миру – усіх її пунктів.

“Я хочу подякувати всім, хто цими днями на площах і вулицях Грузії тримав українські прапори. Хочу подякувати за наш національний гімн, який лунав у Тбілісі. Це повага до України, і я хочу висловити щиру повагу до Грузії. Немає такого українця, який не бажав би успіху нашій дружній Грузії. Демократичного успіху. Європейського успіху.

Ми хочемо бути у Євросоюзі – і будемо. Ми хочемо, щоб Грузія була у Євросоюзі, і я впевнений – буде. Ми хочемо, щоб Молдова була в Євросоюзі, і я впевнений – буде. На це заслуговують усі вільні народи Європи”, - підсумував президент України.

Учасники протесту проти так званого закону "про іноагентів" почали облогу парламенту Сакартвело (Грузії). Один з організаторів протестів Ґіорґі Вашадзе зробив заяву про доцільність облоги, і протестувальники його підтримали.