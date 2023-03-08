Двоє колишніх херсонських поліцейських отримали підозру за співпрацю з окупантами

Підозрювані збирали інформацію про проукраїнські налаштованих громадян та учасників партизанського руху у тимчасово окупованому Херсоні.

Правоохоронці підозрюють у співпраці з окупантами двох колишніх поліцейських з Херсона.

Про це повідомила пресслужба ГУ СБУ у Херсонській області.

Колишні правоохоронці під час окупації росіянами частини Херсонської області добровільно погодились на пропозицію представників т. зв. “Херсонской военно-гражданской администрации российской федерации” працювати у незаконному органі - “главном управлении министерства внутренних дел Херсонской области”.

Чоловік став “оперуполномоченным управления оперативно-технических мероприятий главного управления мвд Херсонской области”, а жінка отримала посаду “временно исполняющей обязанности старшего оперуполномоченного”. Пізніше вона стала “инспектором по особым поручениям отделения по режиму и защите государственной тайны отдела делопроизводства и режима”.

Окупанти присвоїли колаборантам спеціальні звання незаконного правоохоронного органу: “майор” та “капітан поліції”.

Підозрювані збирали інформацію про проукраїнські налаштованих громадян та учасників партизанського руху у тимчасово окупованому Херсоні. Зокрема, записи з камер відеоспостереження, фото та відео з телефонів херсонців. Після цього розшукували та незаконно затримували проукраїнських херсонців.

Підозрювані перебувають на тимчасово окупованій території, правоохоронцям відомо їх місце перебування.

Колаборантам загрожує позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, правоохоронці підозрюють в колабораціонізмі трьох мешканців Херсонської області, котрі під час окупації Херсона займалися впровадженням стандартів освіти РФ.