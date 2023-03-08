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Укртрансбезпека тимчасово відключить через зловживання сімох перевізників від системи "Шлях"

Комісія має розглянути ще десятки фактів зловживань із внесення даних у систему.

Укртрансбезпека тимчасово відключить через зловживання сімох перевізників від системи "Шлях"
Фото: facebook.com/DSBT.UA

Сімох перевізників відключать від системи "Шлях".

Про це повідомили в Державній службі України з безпеки на транспорті.

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"За матеріалами Державного бюро розслідувань, вказані перевізники у період дії воєнного стану були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Особи, яким було організовано виїзд за межі України в якості водіїв автомобільного транспорту упродовж 60 днів не повернулися в Україну, чим порушили встановлені правила перетину державного кордону", - зазначили в Укртрансбезпеці

8 березня Комісія з питань припинення доступу ліцензіатів до Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки ухвалила рішення відключити на три місяці» таких перевізників:

  • ФОП Ятчук І.В.;
  • ТОВ "Тамерлан ТУР";
  • ТОВ "Смарт Вей Логістик";
  • ФОП Палінчак Г.Є.;
  • ФОП Агронович Р.Р.;
  • ТОВ "Захід Сап Трейд";
  • ФОП Куничник А.І.

Крім того, на розгляд Комісії подали ще десятки фактів зловживань із внесення даних у систему "Шлях". Після перевірки інформації щодо кожного випадку буде ухвалено рішення.

Нагадаємо, раніше СБУ ліквідувала нові канали виїзду "ухилянтів" за кордон під виглядом перевізників гуманітарної допомоги. Ділки оформлювали фальшиві документи та вносили недостовірні відомості до системи "Шлях".

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