Служба безпеки та Бюро економічної безпеки ліквідували масштабну схему "відмивання" тіньових прибутків грального бізнесу, підозрюють посадовців одного з банків Києва.

Як ідеться на сайті СБУ, фінустанова спеціалізувалася на послугах з електронних грошових переказів. Нещодавно НБУ позбавив її ліцензії та розпочав процедуру її ліквідації через факти численних фінансових махінацій.

Як повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на джерела у правоохоронних органах, йдеться про IBOX Bank, який спеціалізувався на послугах з електронних грошових переказів.

"Встановлено, що посадовці банку налагодили механізм "легалізації" грошей неліцензованих онлайн-казино та букмекерських контор під виглядом надання інноваційних платіжних послуг. Таким чином ділки «обслуговували» нелегальний гральний бізнес, загальний обіг якого – 180 млрд грн на рік", - розповіли в спецслужбі.

За даними СБУ, тіньовий прибуток банку від незаконних фінансових операцій щорічно становив більше ніж 2,5 млрд грн. До схеми організатори залучили понад 20 підконтрольних комерційних структур. Їхні рахунки використовували для зарахування коштів від поповнення ігрових акаунтів на сайтах азартних ігор. Тоді переведені гроші виводили у "тінь" через мережу афілійованих фірм і розподіляли серед організаторів оборудки.

Як повідомили в БЕБ, обсяг переведених через банк коштів склав майже 20 млрд гривень, з яких не сплачено орієнтовно 400 млн грн податків.

"Для поповнення акаунтів, створених на неліцензованих сайтах азартних ігор та беттінгу в мережі Інтернет, готівкові кошти вносилися через мережу терміналів самообслуговування. У подальшому кошти зараховувалися на розрахункові рахунки компаній-операторів ігрового бізнесу, навіть у випадках перевищення ліміту обороту. Згадані юридичні особи перебувають на спрощеній системі оподаткування та не зареєстровані платниками податку на додану вартість", - розповіли в Бюро економічної безпеки.

Також правоохоронці задокументували численні факти проведення платежів з карток російських банків. Це відбувалося уже після повномасштабного вторгнення Росії.

СБУ та БЕБ провели обшуки в офісах банку та підконтрольних йому компаніях. Зловмисникам інкримінують порушення ч. 3 ст. 212 ККУ (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем).

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Нагадаємо, Верховна Рада раніше ухвалила в цілому Закон про внесення змін до підрозділу 8 розділу XX Податкового кодексу України щодо заборони перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування.

Торік співробітники Бюро економічної безпеки та Служби безпеки провели обшуки в банках у різних регіонах України. Фінустанови були причетні до незаконного грального бізнесу,