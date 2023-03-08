Вже багато років поспіль незмінним лідером продажів напередодні свята весни залишається пательня.

У національній мережі торговельних центрів “Епіцентр К” проаналізували продажі напередодні 8 березня, щоб з'ясувати, як змінилися запити українців. Серед лідерів виявився незмінний фаворит цієї зими - свічка, без змін - любов до сковорідок, та новий топ - подушки-обіймашки.

Вже багато років поспіль незмінним лідером продажів напередодні свята весни залишається пательня. Втім, якщо раніше вона йшла у компанії бокалів, сервізів, столових приборів, тарілок та усіляких чашечок, то цьогоріч столова група не показала особливої динаміки зростання. Натомість зростають продажі кухонних аксесуарів - сковорідки, каструлі, термоси.

“Важка зима 2022/2023 суттєво вплинула на смаки та пріоритети споживачів. Якщо у попередні роки подарунком №1 до свята весни були вази для квітів та інтер'єру, то зараз українці все ж тяжіють до більш практичних товарів. Наприклад, не зважаючи на те, що ситуація із відключеннями електроенергії в країні стабілізувалася, свічка досі залишається у топі подарунків. Її найчастіше супроводжують арома-дифузори”, - розповідає директор напрямку “Деко” Марина Бевзюк.

Ще однієї цікавою тенденцією цьогорічного сезону подарунків до свята весни стало зростання попиту на звичайні чайники. У попередні роки на фоні стійкого зростання популярності електрочайників особливого попиту на традиційні чайники не спостерігалось.

Втім, через проблеми з електропостачанням вони опинились в топі подарунків. А замість популярних досі термочашок українці почали надавати перевагу термосам, які значно довше зберігають тепло.

Також у перший тиждень березня суттєво зросли продажі подушок-обіймашок у вигляді різних тваринок, що несуть в собі емоційну складову, та тематичні декоративні подушки. Залишаються у топі продажів ковдри та пледи - все, чим можна утеплитися, зігрітися.

Незмінною у виборі подарунку напередодні свята весни залишається різна дрібна побутова техніка. Проте й у цій категорії відбулись певні зміни. Якщо у попередні роки найбільшу динаміку продажів демонстрували прилади для персонального догляду (фени, плойки, стайлери), мультиварки, активно зростала популярність відпарювачів, то цьогоріч їх купують значно рідше.

А ось найбільше зростання продемонстрували кавомашини - майже на 90% у порівнянні з 2021 роком. Як і в минулому році, користуються попитом роботи-пилосмоки та грилі з електронним керуванням.

Хорошим подарунком залишаються смартфони, телевізори та велика побутова техніка, з якої можна виділити посудомийні та сушильні машини.