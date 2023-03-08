Влада проведе евакуацію дітей з Бахмута, – Верещук

Дітей не будуть розлучати з рідними та вивозити без супроводу дорослих.

Наразі активні бойові дії тривають у 132 громадах. Однак примусова евакуація дітей буде лише у Бахмуті.

Про це в ефірі телемарафону повідомила віце-прем'єр Ірина Верещук.

"У нас є градації: території, які перебувають в оточенні і блокуванні, де ведуться активні бойові дії, де можливі бойові дії. Все це відзначає Генеральний штаб і Міністерство оборони за подання ОВА. Через помилки, через те, що ми побачили під час обов’язкової евакуації, ми зрозуміли, що нашим Силам Оборони, Нацполіції, ДСНС, ОВА недостатньо інструментарію. І ми розширили такий інструментарій для наших евакуаційних груп, які вивозять дітей з-під обстрілів. Там є кілька запобіжників, ми свідомі того, щоб не було зловживань, щоб люди не хвилювалися", – каже вона.

Верещук запевняє, що дітей не будуть розлучати з рідними та евакуйовувати без супроводу дорослих. Евакуація у примусовий спосіб дітей здійснюватиметься за супроводом одного з батьків, або особи, яка їх замінює.

"Ні в якому разі дитину розлучати з родиною не будемо. Якщо дорослий ухвалює рішення, він має підписати відповідну форму і відмовитись від евакуації. Якщо є малолітня дитина на утриманні, ця опція не працює щодо одного з дорослих. Вони зобов’язані супроводжувати дитину до місця, куди буде здійснюватись евакуація", – каже Верещук.

На запитання про те, що буде з дітьми, якщо батьки категорично відмовляться виїжджати, вона відповіла:

"Досвід останнього місяця показує, що якщо наша Нацполіція або евакуаційні групи прибувають на місце, де перебуває дитина з дорослим, як правило люди не відмовляються. Нам головне знайти ці локації".

Нагадаємо, що Кабінет міністрів схвалив механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій. Оскільки діти не можуть самі про себе подбати, відмова батьків чи опікунів евакуюватися не допускається.