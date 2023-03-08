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Влада проведе евакуацію дітей з Бахмута, – Верещук

Дітей не будуть розлучати з рідними та вивозити без супроводу дорослих. 

Влада проведе евакуацію дітей з Бахмута, – Верещук
Евакуація з Авдіївки
Фото: Скрін з відео

Наразі активні бойові дії тривають у 132 громадах. Однак примусова евакуація дітей буде лише у Бахмуті. 

Про це в ефірі телемарафону повідомила віце-прем'єр Ірина Верещук. 

"У нас є градації: території, які перебувають в оточенні і блокуванні, де ведуться активні бойові дії, де можливі бойові дії. Все це відзначає Генеральний штаб і Міністерство оборони за подання ОВА. Через помилки, через те, що ми побачили під час обов’язкової евакуації, ми зрозуміли, що нашим Силам Оборони, Нацполіції, ДСНС, ОВА недостатньо інструментарію. І ми розширили такий інструментарій для наших евакуаційних груп, які вивозять дітей з-під обстрілів. Там є кілька запобіжників, ми свідомі того, щоб не було зловживань, щоб люди не хвилювалися", – каже вона.

Верещук запевняє, що дітей не будуть розлучати з рідними та евакуйовувати без супроводу дорослих. Евакуація у примусовий спосіб дітей здійснюватиметься за супроводом одного з батьків, або особи, яка їх замінює. 

"Ні в якому разі дитину розлучати з родиною не будемо. Якщо дорослий ухвалює рішення, він має підписати відповідну форму і відмовитись від евакуації. Якщо є малолітня дитина на утриманні, ця опція не працює щодо одного з дорослих. Вони зобов’язані супроводжувати дитину до місця, куди буде здійснюватись евакуація", – каже Верещук.

На запитання про те, що буде з дітьми, якщо батьки категорично відмовляться виїжджати, вона відповіла:

"Досвід останнього місяця показує, що якщо наша Нацполіція або евакуаційні групи прибувають на місце, де перебуває дитина з дорослим, як правило люди не відмовляються. Нам головне знайти ці локації".

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Нагадаємо, що Кабінет міністрів схвалив механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій. Оскільки діти не можуть самі про себе подбати, відмова батьків чи опікунів евакуюватися не допускається.

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