Єрмак проінформував Саллівана щодо екологічної шкоди від розвʼязаної росіянами війни

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном.

Про це повідомляє сайт Офісу президента.

"Єрмак поінформував співрозмовника про актуальну ситуацію на фронті та рішення, ухвалені президентом України Володимиром Зеленським і військовим керівництвом щодо перебігу оборонної операції на Бахмутському напрямку", – йдеться у повідомленні.

Окремо сторони обговорили поточні міжнародні зусилля щодо надання оборонної та фінансової підтримки Україні, яка бореться за звільнення своїх територій від російської окупації, зазначили в ОП.

Єрмак також розповів про злочини, які коїть Росія проти українців, зокрема викрадення, депортацію та примусове усиновлення українських дітей з окупованих територій. Він наголосив, що винні в цих злочинах проти українського народу мають отримати справедливе покарання згідно із законом.

Крім того, керівник Офісу президента поінформував про масштабну шкоду для довкілля в Україні, якої завдає російська агресія. Він зазначив, що її наслідки вплинуть на екосистему всієї Європи. Тож, за словами Єрмака, світ має докласти максимум зусиль, щоб зупинити руйнівний вплив агресії на довкілля та притягнути Росію до відповідальності, як це передбачено в українській формулі миру.

Нагадаємо, українські активісти запустила міжнародну інформаційну кампанію із закликом покарати Росію за екологічні злочини під час війни. Тільки за вісім перших місяців повномасштабного вторгнення агресивні дії збройних сил Російської Федерації призвели до того, що: 182 880 кв. м ґрунту забруднені шкідливими речовинами, 2 365 129 кв. м землі завалені залишками знищених предметів та боєприпасів, 680 618 тонн нафтопродуктів згоріли за час обстрілів, що призвело до значного забруднення повітря, 23 286 га лісу були спалені ракетами чи снарядами. На відновлення частини лісових площ знадобиться щонайменше 10 років, 7 155 689 кв. м об’єктів знищено, зокрема й критичної інфраструктури, що також завдало значних збитків навколишньому середовищу України.