Відчуваю, що Зеленський мені довіряє, - Резніков

Він підтвердив, що була розмова з президентом щодо скандалів у відомстві.

Президент Володимир Зеленський попросив міністра оборони Олексія Резнікова повернутися до реформ, які були відкладені через повномасштабне вторгнення Росії.

Про це Резніков заявив в інтерв'ю LIGA.net.

Він підтвердив, що в нього була розмова з президентом після низки медійних скандалів навколо міністерства.

"Він (Зеленський – ред.) чесно сказав: "Олексію, напруження зрозуміле, але реформи, про які ми з тобою домовлялись під час першої бесіди (коли він запропонував мені цю посаду), ніхто не скасовував. Ти залишив зрозумілі пріоритети, але ти їх дуже далеко відклав. Повертайся до них", – сказав Резніков.

На його думку, Зеленський продовжує йому довіряти: "Я це не просто бачу, а відчуваю".

"Мені завжди було з президентом комфортно і є комфортно. В нас є домовленість ще з лютого 2020 року, коли я отримав пропозицію зайти на міністерство реінтеграції, що я в команді, але так буде, поки нам обом комфортно. Втрата довіри – це найгірше, що може відбутись. Немає сенсу продовжувати", - сказав міністр.

Нагадаємо, що після низки скандалів, зокрема щодо закупівель харчів для ЗСУ, у Міноборони почали перезавантаження антикорупційних структур. Також Резнікову призначили нових заступників.

4 березня Резніков підписав указ, яким затвердив положення про Громадську антикорупційну раду при Міноборони.