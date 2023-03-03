Президенти України і Латвії підписали спільну декларацію

Латвія, зокрема, допоможе у відбудові нашої держави та підтримуватиме прагнення щодо вступу в НАТО.

Президент України Володимир Зеленський і президент Латвії Егілс Левітс підписали спільну декларацію за підсумками візиту Левітса до нашої держави.

Про це йдеться на сайті Президента України.

Як ідеться у тексті заяви, Латвія засуджує повномасштабне вторгнення РФ та вимагає від Росії вивести війська з України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Країна сприятиме у відбудові та швидкому відновленні, зокрема Чернігівської області і виступає за необхідність створення правової основи для використання заморожених та знерухомлених російських активів для підтримки відновлення України та з метою виплати репарацій.

Також обидві країни висловилися за продовження Чорноморської зернової ініціативи та гуманітарної програми "Зерно з України".

"Урядовий і неурядовий сектори Латвії підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно, і продовжуватиме надавати потужну військову, технічну, оборонну та гуманітарну підтримку Україні. Латвійська Республіка підтримує Україну в тому, щоб вона стала частиною Північноатлантичного альянсу, щойно це дозволять умови", - йдеться в тексті заяви.

Також обидві держави висловили готовність провести двосторонні консультації щодо проблем безпеки України до вступу в НАТО.

Також у документі висловили позицію щодо багаторівневої участі України як партнера в діяльності проєкту Тримор'я (3SI). "Латвійська Республіка як держава – учасниця 3SI сприятиме участі України в різних проектах з метою підтримки післявоєнного відновлення, зокрема у сферах енергетичної інфраструктури, транспорту та цифровізації", - наголосили підписанти.

Нагадаємо, глава Латвії 3 березня прибув в Україну з візитом.

Раніше Левітс заявив, що для створення трибуналу над Росією потрібна лише політична воля міжнародної спільноти.