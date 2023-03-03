Меркель поділяє відповідальність за війну в Україні, - голова оборонного комітету в Бундестазі

У 2008 році в НАТО було багато тих, хто виступав за якнайшвидший вступ України до Альянсу. Німеччина і Франція відмовилися підтримати це рішення через позицію Росії.

Голова комітету з питань оборони в Бундестазі Марі-Агнес Штрак-Циммерманн вважає, що колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель поділяє відповідальність за війну в Україні.

Про це Штрак-Циммерманн розповіла в інтерв’ю німецькому телеканалу n-tv.

Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн різко розкритикувала рішення, прийняті ексканцлером Ангелою Меркель під час її перебування на посаді. Політик опосередковано звинувачує колишнього канцлера у причетності до нападу Росії на Україну.

Те, що українці не потрапили до НАТО, “було великою помилкою, яку зробили тоді французи та Ангела Меркель”. На саміті 2008 року країни НАТО пообіцяли Україні швидкий вступ. Проєкт провалився, тому що Меркель і тодішній президент Франції Ніколя Саркозі виступили проти – через позицію Росії. При цьому Меркель захищала своє рішення після російського вторгнення, і вона його підтримує.

За словами Штрак-Ціммерман, вона засуджує поведінку федерального уряду того часу. Треба було стати на бік України після нападу Росії і підтримати її зброєю. Але “історію Ангели Меркель доведеться переписати, особливо історію останніх кількох років і повну неправильну оцінку”.

Вона не вірить, що війна в Україні може тривати так довго, як Перша чи Друга світові війни.

"Війна точно не триватиме чотири-п'ять років… Путін не розраховував на широку і стійку підтримку України. Путін думав, що ми повні слабаки”, — зауважила Штрак-Ціммерманн.

Нагадаємо, влітку 2022 року Меркель виправдала протидію наданню Україні ПДЧ в НАТО у 2008 тим, що країна не була готова. Колишня канцлерка також заявила, що відкриття дверей НАТО для України тоді спровокувало б Путіна.