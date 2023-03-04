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Зеленський у Львові зустрівся з очільницею Європарламенту Мецолою

Президент зазначив, що Україна прагне розпочати переговори про вступ до ЄС уже цього року.

Зеленський у Львові зустрівся з очільницею Європарламенту Мецолою
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський привітав президента Європарламенту Роберту Мецолу в Україні. Їх зустріч відбулася у Львові.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці українського президента.

"Дякую за лідерство в підтримці України з перших днів цієї жахливої війни та важливі рішення, ухвалені Європарламентом. Зокрема, 1 березня минулого року, на другий день після подання нашої заявки на членство в ЄС, Європейський парламент ухвалив резолюцію про підтримку та необхідність надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС", - написав Зеленський.

Президент зазначив, що Україна прагне якнайшвидше завершити виконання рекомендацій Європейської комісії та розпочати переговори про вступ до ЄС уже цього року.

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Нагадаємо, президент Європейського парламенту Роберта Мецола прибула з візитом до України та зустрілася з зі спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком.

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