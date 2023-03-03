«Ми попрощалися одне з одним». Історія про те, як четверо бійців добу билися в повному оточенні під Бахмутом без надії вижити
«Ми попрощалися одне з одним». Історія про те, як четверо бійців добу билися в повному оточенні під Бахмутом без надії вижити
Консенсус неможливий. G20 не змогла подолати розбіжності щодо України
Консенсус неможливий. G20 не змогла подолати розбіжності щодо України
На військових складах у Придністров’ї майже нічого немає, - ГУР
На військових складах у Придністров’ї майже нічого немає, - ГУР
Професорка київської консерваторії звільнилась через відмову прибрати з назви ім’я Чайковського
Професорка київської консерваторії звільнилась через відмову прибрати з назви ім’я Чайковського
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Роксолана Підласа: Зараз ми не можемо дозволити собі зменшити надходження до бюджету
Роксолана Підласа: Зараз ми не можемо дозволити собі зменшити надходження до бюджету
Бербок до Лаврова: "Добре, що ви тут у залі і слухаєте. Зупиніть цю війну"
Бербок до Лаврова: "Добре, що ви тут у залі і слухаєте. Зупиніть цю війну"
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Росіяни вдарили по житловому будинку Запоріжжя. Є жертви та поранені (оновлено)
Росіяни вдарили по житловому будинку Запоріжжя. Є жертви та поранені (оновлено)
ГоловнаПолітика

Порошенко показав, як з контейнерів для боєприпасів роблять мобільні лазні для фронту

Фонд Порошенка планує передати 120 комплексів.

Порошенко показав, як з контейнерів для боєприпасів роблять мобільні лазні для фронту
Фото: петро марина порошенко

120 лазне-пральних комплексів планує передати у війська Фонд Порошенка з волонтерами ГО «Справа громад». Про це розповів лідер "Європейської Солідарності", експрезидент Петро Порошенко, який показав процес виробництва побутових комплексів, повідомляє пресслужба "ЄС". 

Побутові вагончики виготовляють з контейнерів, в яких західні партнери передають боєприпаси.

Фото: eurosolidarity.org

«Ми з Мариною зараз не в порту, а серед контейнерів, які нам прислали наші славетні Збройні Сили. Звідки контейнери – можу підказати. Це постачання боєприпасів з боку наших партнерів по НАТО. Їх не викидають, а передають нам у Фонд, «Справі громад», – розповідає Порошенко.

Фото: eurosolidarity.org

За словами Марини Порошенко, перші комплекси почали виготовляти ще наприкінці 2014 року, а вже у лютому 2015 їх отримали підрозділи у Житомирській області.

Фото: eurosolidarity.org

«Моє серце б‘ється швидше, коли бачу радісні обличчя українських захисників, які отримують наші лазні. Це – наш спільний внесок у прискорення перемоги. Чому хлопці працюють сім днів на тиждень? Тому що ми маємо робити все, щоб перемога наблизилася. Це наша відповідь на запитання, коли закінчиться війна. Ми робимо, щоб вона закінчилася швидше нашою перемогою», – наголосив Порошенко.

Нагадаємо,  під час поїздки на Донбас 24 лютого привіз у війська п’ять мобільних побутових комплексів. Мобільні лазні отримала 77 Десантно-штурмова бригада, 25 Повітряно-десантна бригада та 68 Окрема єгерська бригада.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми:
Читайте також