Порошенко показав, як з контейнерів для боєприпасів роблять мобільні лазні для фронту

120 лазне-пральних комплексів планує передати у війська Фонд Порошенка з волонтерами ГО «Справа громад». Про це розповів лідер "Європейської Солідарності", експрезидент Петро Порошенко, який показав процес виробництва побутових комплексів, повідомляє пресслужба "ЄС".

Побутові вагончики виготовляють з контейнерів, в яких західні партнери передають боєприпаси.

Фото: eurosolidarity.org

«Ми з Мариною зараз не в порту, а серед контейнерів, які нам прислали наші славетні Збройні Сили. Звідки контейнери – можу підказати. Це постачання боєприпасів з боку наших партнерів по НАТО. Їх не викидають, а передають нам у Фонд, «Справі громад», – розповідає Порошенко.

Фото: eurosolidarity.org

За словами Марини Порошенко, перші комплекси почали виготовляти ще наприкінці 2014 року, а вже у лютому 2015 їх отримали підрозділи у Житомирській області.

Фото: eurosolidarity.org

«Моє серце б‘ється швидше, коли бачу радісні обличчя українських захисників, які отримують наші лазні. Це – наш спільний внесок у прискорення перемоги. Чому хлопці працюють сім днів на тиждень? Тому що ми маємо робити все, щоб перемога наблизилася. Це наша відповідь на запитання, коли закінчиться війна. Ми робимо, щоб вона закінчилася швидше нашою перемогою», – наголосив Порошенко.

Нагадаємо, під час поїздки на Донбас 24 лютого привіз у війська п’ять мобільних побутових комплексів. Мобільні лазні отримала 77 Десантно-штурмова бригада, 25 Повітряно-десантна бригада та 68 Окрема єгерська бригада.