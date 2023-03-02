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Нових нардепів за списком від ОПЗЖ замість Королевської та Волошина не буде, - ЦВК

Проміжні вибори в округах Трухіна та Солода проведуть після припинення/скасування воєнного стану.

Нових нардепів за списком від ОПЗЖ замість Королевської та Волошина не буде, - ЦВК
Наталія Королевська
Фото: opposition.org.ua

Центральна виборча комісія не визнала обраними нардепами представників забороненої в Україні ОПЗЖ.

Про це йдеться в повідомленні на фейсбук-сторінці ЦВК.

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Комісія отримала постанови Верховної Ради, які достроково припиняють повноваження нардепів Наталії Королевської та Олега Волошина.

"За процедурою повинно було б відбутися заміщення, тобто визнання обраними нардепами наступних за черговістю кандидатів від ОПЗЖ. Однак Комісія визнала, що заборона діяльності ОПЗЖ рішенням суду — обставина, яка унеможливлює ухвалення ЦВК рішення про визнання обраними нардепами на позачергових виборах 21 липня 2019 року наступних за черговістю кандидатів у виборчому списку партії відповідно до ЗУ "Про вибори народних депутатів України", - зазначили в Центрвиборчкомі.

Крім цього, ЦВК відклала розгляд питання щодо призначення проміжних виборів народних депутатів у двох округах. 

Мова йде про округи Олександра Трухіна та Юрія Солода, які достроково припиняють повноваження.

Як пояснили в Центрвиборчкомі, вони мали би призначити проміжні вибори, та під час воєнного стану в Україні це заборонено. Тож Комісія розгляне питання після припинення/скасування воєнного стану.

Нагадаємо, наприкінці січня Наталія Королевська та її чоловік Юрій Солод, а також Олег Волошин, які входили до колишньої фракції ОПЗЖ, написали заяви на складання мандатів народних депутатів

А 23 лютого Верховна Рада на засіданні проголосувала за постанову про дострокове припинення повноважень народного депутата Олександра Трухіна.

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