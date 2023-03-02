ПРООН наглядатиме за використанням коштів, призначених на відбудову житла на Київщині

Віце-прем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков, постійний представник ПРООН в Україні Яко Сільє, заступник голови Київськ

ПРООН здійснюватиме незалежний нагляд використання коштів, призначених для відбудови житла на Київщині. Зокрема, йдеться про реконструкцію 18 багатоквартирних будинків.

Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури.

Відповідний меморандум підписали віце-прем’єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков, постійний представник Програми розвитку ООН в Україні Яко Сільє та заступник голови Київської ОДА Микола Бойко.

За даними Мінінфраструктури, мають капітально відремонтувати багатоповерхівки в Ірпені, Бородянці, Гостомелі, Бузовій та Милі. Майже 4000 мешканців зможуть повернутися до своїх домівок вже до кінця цього року.

На ремонти, відповідно до рішення Кабміну, спрямують понад 500 млн грн, зібраних на спеціальному рахунку United24.

Нагадаємо, у Київській області вже відновили понад 10 600 об’єктів, пошкоджених через війну. У селищі Ворзель Бучанського району у межах відновлення буде побудований французький квартал.