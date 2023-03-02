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За рік війни в Україну повернули тіла 1 409 загиблих захисників

Відбулося 38 обмінів полоненими.

За рік війни в Україну повернули тіла 1 409 загиблих захисників
Фото: Іван Станіславський

З 24 лютого 2022 року вдалося повернути додому тіла 1 409 загиблих захисників України.

Про це повідомляє у Telegram Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

“Керівник робочої групи з питань взаємодії зі ЗМІ та родичами захисників Андрій Юсов нагадав, що з початку діяльності штабу здійснено вже 38 обмінів полоненими, завдяки чому звільнено 1 863 особи. Серед них 1 756 військовослужбовців та 135 цивільних. На рідну землю повернуто 1 409 тіл загиблих захисників”, – йдеться у повідомленні.

Юсов зазначив, що штаб не припиняє міжнародної діяльності для повернення наших захисників. Крім того, подано 120 позовів до Європейського суду з прав людини.

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Нагадаємо, 16 лютого відбувся черговий обмін полоненими. З російської неволі звільнили 101 українця. 

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