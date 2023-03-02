За рік війни в Україну повернули тіла 1 409 загиблих захисників

З 24 лютого 2022 року вдалося повернути додому тіла 1 409 загиблих захисників України.

Про це повідомляє у Telegram Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

“Керівник робочої групи з питань взаємодії зі ЗМІ та родичами захисників Андрій Юсов нагадав, що з початку діяльності штабу здійснено вже 38 обмінів полоненими, завдяки чому звільнено 1 863 особи. Серед них 1 756 військовослужбовців та 135 цивільних. На рідну землю повернуто 1 409 тіл загиблих захисників”, – йдеться у повідомленні.

Юсов зазначив, що штаб не припиняє міжнародної діяльності для повернення наших захисників. Крім того, подано 120 позовів до Європейського суду з прав людини.

Нагадаємо, 16 лютого відбувся черговий обмін полоненими. З російської неволі звільнили 101 українця.