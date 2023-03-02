У Чорному морі Росія утримує чотири носії "калібрів"

Станом на 2 березня Росія утримує чотири носії "калібрів" у Чорному морі.

Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил ЗСУ.

Загальний залп ракет становить 24 одиниці. Загалом на бойовому чергуванні перебувають 13 ворожих кораблів.

В Азовському морі є 1 ворожий корабель, у Середземному морі – 10, із них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом 72 ракети.

Фото: ВМС ЗС України

Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що Росія тримала в Чорному морі збільшену кількість корабельного угруповання: 15 кораблів, із них пʼять ракетоносіїв, які мали до 35 "калібрів".