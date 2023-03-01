Росія тримає в Чорному морі велике корабельне угруповання з "Калібрами", загроза ударів висока, – Гуменюк

Росія тримає в Чорному морі збільшену кількість корабельного угруповання: 15 кораблів, зокрема – пʼять ракетоносіїв. Вони мають до 35 "Калібірів".

Серед носіїв є підводні, з яких запуск ракет виявляти складно. Про це в ефірі телемарафону повідомила начальниця обʼєднаного пресцентру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

"Загроза вважається дуже високою. Така кількість ракетоносіїв давно не фіксувалася в Чорному морі, вони не виводили одразу так багато. Зараз ми спостерігаємо, що є і активність ворожої авіації. Враховуючи, що ворог вишукує нову тактику ракетних ударів, можливо, це буде не обовʼязково масований, можливо точкові, можливо хвилями. Але така готовність безумовно говорить про високу загрозу, треба бути дуже пильними", – наголосила вона.

Гуменюк підкреслила, що неможливо точно знати день і час ракетної атаки.

"Ми розуміємо, що не всі ракетні удари ми можемо в абсолюті відбити, у нас немає закритого неба. Наша протиповітряна оборона працює, а заважати їй не слід, повідомляти про неї не варто", – зазначила вона.

Нагадаємо, три ночі поспіль ворог запускав по українцях безпілотники. Сьогодні вночі всі чотири були збиті. Два БпЛА збили в ніч на 28 лютого над Дніпропетровською області, до того у ніч на 27 лютого ворог вчинив чергову масовану атаку. Росіяни випустили 14 іранських безпілотників, 11 із них збила ППО. Три – вдарили по Хмельницькому, внаслідок чого загинули двоє рятувальників, ще кілька людей були поранені.