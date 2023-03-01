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У Генштабі оцінили втрати армії РФ з початку повномасштабної війни у 149 890 осіб

Ворог наступає на п’яти напрямках у Донецькій і Харківській областях.

У Генштабі оцінили втрати армії РФ з початку повномасштабної війни у 149 890 осіб
Фото: скрин відео

З початку повномасштабної війни по 1 березня втрати ворожої армії склали близько 149 890 осіб. Вчора Збройні сили ліквідували близько 650 окупантів, вісім танків і багато іншої ворожої техніки.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.03.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 149 890 (+650) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3 395 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6 638 (+8) од,
  • артилерійських систем – 2 393 (+10) од,
  • РСЗВ – 479 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 247 (+0) од,
  • літаків – 300 (+0) од,
  • гелікоптерів – 288 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 055 (+4),
  • крилаті ракети ‒ 873 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 257 (+5) од,
  • спеціальна техніка ‒ 230 (+0).

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Нагадаємо, на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках минулої доби наші захисники відбили понад 85 атак противника.

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