У Генштабі оцінили втрати армії РФ з початку повномасштабної війни у 149 890 осіб

З початку повномасштабної війни по 1 березня втрати ворожої армії склали близько 149 890 осіб. Вчора Збройні сили ліквідували близько 650 окупантів, вісім танків і багато іншої ворожої техніки.
Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.03.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 149 890 (+650) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3 395 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6 638 (+8) од,
- артилерійських систем – 2 393 (+10) од,
- РСЗВ – 479 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 247 (+0) од,
- літаків – 300 (+0) од,
- гелікоптерів – 288 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 055 (+4),
- крилаті ракети ‒ 873 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 257 (+5) од,
- спеціальна техніка ‒ 230 (+0).
Нагадаємо, на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках минулої доби наші захисники відбили понад 85 атак противника.