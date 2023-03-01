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У РФ хочуть ввести кримінальну відповідальність за “русофобію”

Йдеться, зокрема, про покарання людей, які мешкають в інших країнах.

У РФ хочуть ввести кримінальну відповідальність за “русофобію”
Фото: Media Confidential

У Росії закликають визначити поняття “русофобія” на законодавчому рівні та запровадити головну відповідальність за її прояв. 

Це запропонували в оточенні російського президента, пишуть новинні сайти країни-агресора.

Пропонується сформулювати юридично, що таке русофобія і які статті кримінального кодексу можуть бути використані під цю кваліфікацію. А якщо такої статті немає, то внести нову норму.

Оскільки за “русофобію” зараз не можна покарати людей, які мешкають в інших країнах, то до такої можливості пропонують підготуватися зазделегідь.

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Нагадаємо, торік влітку російські пропагандисти поширювали фейк, що “русофобію” пропонують зробити в Україні навчальною дисципліною.

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