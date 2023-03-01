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Після обіцянок надати танки Україні багато країн Європи виявляють, що техніка несправна, – New York Times

Потік танків, який багато лідерів обіцяли надати, здається більше схожим на “струмінь”.

Після обіцянок надати танки Україні багато країн Європи виявляють, що техніка несправна, – New York Times
Фото: Міноборони

Майже через місяць після того, як Берлін дав європейським союзникам дозвіл відправити танки німецького виробництва в Україну, потік танків, який багато лідерів обіцяли надати, здається більше схожим на “струмінь”.

Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

Деякі країни виявили, що танки в їхньому арсеналі насправді не працюють або не мають запасних частин. Політичні лідери зіткнулися з непередбаченим опором усередині власних коаліцій і навіть з боку міністерств оборони. А деяким арміям довелося витягувати з відставки інструкторів, щоб навчити українських солдатів користуватися танками старих моделей.

Боротьба за постачання танків Leopard воюючій Україні – це лише найяскравіший вияв реальності, яку Європа тривалий час ігнорувала: вважаючи, що великомасштабна наземна війна залишилася в минулому, і “купаючись у відлизі холодної війни”, країни хронічно недофінансовували їхні Збройні сили. 

Коли Росія розв'язала найбільшу сухопутну війну на континенті з часів Другої світової, Європа була не готова.

“Натяки на проблему неодноразово виникали з того часу, як рік тому Росія вторглася в Україну через брак зброї та боєприпасів. Але тепер, коли Німеччина та її союзники протягом кількох тижнів намагалися зібрати достатньо танків Leopard 2 для двох танкових батальйонів – всього 62 машини – масштаби їхнього скрутного становища стали ще очевиднішими”, – йдеться у матеріалі.

Іронія цієї ситуації не вислизнула від уваги Німеччини. Протягом кількох тижнів канцлер Олаф Шольц протистояв інтенсивній кампанії громадського тиску з боку українських лідерів, європейських політиків та експертів з безпеки з вимогою забезпечити Київ танками та дозволити іншим країнам відправити своїх “Леопардів” – попри побоювання Німеччини, що Росія це може сприйняти як ескалацію з боку НАТО. 

“Можливо “Леопарди” зараз можна надавати, але у робочому стані їх мало. А деякі країни, які вимагали дозволу відправити їх Україні, відчувають труднощі з цим або змінюють думку”, – додає NYT.

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Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив про те, що Сполучені Штати разом із союзниками зібрали для України 700 танків.

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