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Столична влада визнала вдалим проєкт із заміни солі для боротьби з ожеледицею

Наступного сезону цей підхід буде масштабовано.

Столична влада визнала вдалим проєкт із заміни солі для боротьби з ожеледицею
Фото: Пресслужба КМДА

У столиці завершився пілотний проєкт із використання гранітної крихти замість солі для боротьби з ожеледицею. Його проводили в деяких парках та скверах Києва.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

“Експеримент виявився вдалим, тому наступного сезону цей екологічний підхід буде масштабовано”, - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що серед переваг використання гранітної крихти:

  • екологічність. Технічна сіль та інші протиожеледні реагенти погано впливають на рослини та можуть бути шкідливими для тварин, у той час як крихта – безпечна;
  • повторне використання. Використану гранітну крихту можна буде застосовувати і наступної зими, дещо поповнивши запаси.

В КМДА нагадали, що для проведення експерименту минулого року у Києві визначили 50 парків та скверів.

Нагадаємо, начальника управління Голосіївської райадміністрації Києва, підрядника та інженера технагляду підозрюють у привласненні 500 тис. грн, виділених на ремонт шкільних укриттів.

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