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Ворог напевне має дефіцит далекобійних ракет, - Ігнат

Навряд чи слід говорити про зміну тактики ворога.

Ворог напевне має дефіцит далекобійних ракет, - Ігнат
речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат
Фото: Укрінформ

Армія росіян продовжує здійснювати обстріли, змінивши часові рамки ракетних атак.

Про це в ефірі телемарафону сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він наголосив, що навряд чи слід говорити про зміну тактики ворога. Лише про зміну часових рамок обстрілів та кількість використаних ракет.

«Раніше вони робили це типово, коли обстрілювали інфраструктуру: вночі – «шахеди», зранку – ракети. Зараз бачимо, що може бути в будь-який час цей обстріл і невелика кількістю ракет», - сказав речник, зауваживши, що ворог напевне має дефіцит далекобійних ракет.

За його словами, розслаблятись не треба, панікувати - теж.

«Настроїв панічних не повинно бути. Ми будемо посилюватись і надалі засобами ППО, які нам обіцяють партнери найближчим часом. Уже є від США позитивні новини, що скоро будуть повертатися додому навчені на «Петріотах» наші зенітники», - заявив Ігнат.

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Нагадаємо, що за період постійних атак на українську інфраструктуру, з 11 вересня ЗСУ збили близько 650 крилатих ракет та приблизно таку ж кількість іранських безпілотників. 

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