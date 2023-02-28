З вересня сили ППО збили 650 крилатих ракет і ще більше іранських безпілотників, – Ігнат

Спроможність протиповітряної оборони України зростає завдяки міжнародним партнерам, і зараз очікується більша кількість NASAMS, IRIS-T та перші Patriot.

За період постійних атак на українську інфраструктуру, з 11 вересня, ЗСУ збили близько 650 крилатих ракет та таку ж кількість іранських безпілотників.

Про це речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив у ефірі телемарафону.

“З 11 вересня, відколи почали бити по інфраструктурі, витрачено близько 650 крилатих ракет – збитих тільки – і 650 іранських дронів-камікадзе. Десь така приблизно цифра, будемо дораховувати ще вчорашні. Якщо доплюсувати ще відсотків 20-25, то будемо мати і запущених по Україні. І результату противник не досяг”, – зазначив він.

Крім цього озброєння, ворог стріляє і радянськими С300, і прифронтова територія завжди буде під загрозою.

“Тому треба знищувати не ракети, а установки, і для цього потрібна гарна зброя”, – наголосив він.

Ігнат зауважив, що спроможність протиповітряної оборони України зростає завдяки міжнародним партнерам, і зараз очікується більша кількість NASAMS, IRIS-T та перші Patriot.

Нагадаємо, у ніч на 27 лютого ворог вчинив чергову масовану атаку. Росіяни випустили 14 іранських безпілотників, 11 із них збила ППО. Три – вдарили по Хмельницькому, внаслідок чого загинули двоє рятувальників, ще кілька людей були поранені.

У ніч на 28 лютого росіяни запустили два БпЛа по Дніпропетровській області, обидва збили.



