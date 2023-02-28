Ворог вдарив безпілотниками по Хмельницькому. Загинули двоє людей (оновлено)
Ворог вдарив безпілотниками по Хмельницькому. Загинули двоє людей (оновлено)
Stryker. Американський універсал для ЗСУ
Stryker. Американський універсал для ЗСУ
Битва за Гостомель. Як зазнав краху план російського бліцкригу
Битва за Гостомель. Як зазнав краху план російського бліцкригу
Окупанти рухаються від лівобережної Херсонщини в напрямку Криму, – Гуменюк
Окупанти рухаються від лівобережної Херсонщини в напрямку Криму, – Гуменюк
Китайська загроза. Пекіну потрібна поразка України
Китайська загроза. Пекіну потрібна поразка України
Сонце і вода за нас! Тотального блекауту взимку уникли, та що буде далі?
Сонце і вода за нас! Тотального блекауту взимку уникли, та що буде далі?
Президент звільнив командувача Об’єднаних сил Москальова
Президент звільнив командувача Об’єднаних сил Москальова
У Кам'янському відмовляються демонтовувати пам'ятник Брежнєву
У Кам'янському відмовляються демонтовувати пам'ятник Брежнєву
ГоловнаСуспільствоВійна

З вересня сили ППО збили 650 крилатих ракет і ще більше іранських безпілотників, – Ігнат

Спроможність протиповітряної оборони України зростає завдяки міжнародним партнерам, і зараз очікується більша кількість NASAMS, IRIS-T та перші Patriot. 

З вересня сили ППО збили 650 крилатих ракет і ще більше іранських безпілотників, – Ігнат
Юрій Ігнат
Фото: скріншот

За період постійних атак на українську інфраструктуру, з 11 вересня, ЗСУ збили близько 650 крилатих ракет та таку ж кількість іранських безпілотників. 

Про це речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив у ефірі телемарафону

“З 11 вересня, відколи почали бити по інфраструктурі, витрачено близько 650 крилатих ракет – збитих тільки – і 650 іранських дронів-камікадзе. Десь така приблизно цифра, будемо дораховувати ще вчорашні. Якщо доплюсувати ще відсотків 20-25, то будемо мати і запущених по Україні. І результату противник не досяг”, – зазначив він. 

Крім цього озброєння, ворог стріляє і радянськими С300, і прифронтова територія завжди буде під загрозою.

“Тому треба знищувати не ракети, а установки, і для цього потрібна гарна зброя”, – наголосив він. 

Ігнат зауважив, що спроможність протиповітряної оборони України зростає завдяки міжнародним партнерам, і зараз очікується більша кількість NASAMS, IRIS-T та перші Patriot. 

Нагадаємо, у ніч на 27 лютого ворог вчинив чергову масовану атаку. Росіяни випустили 14 іранських безпілотників, 11 із них збила ППО. Три – вдарили по Хмельницькому, внаслідок чого загинули двоє рятувальників, ще кілька людей були поранені.

У ніч на 28 лютого росіяни запустили два БпЛа по Дніпропетровській області, обидва збили. 


Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також