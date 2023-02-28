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“Світ без Росії нам не потрібен”, – маніпуляція Медведєва

Питання про існування самої Росії буде вирішуватися разом із питанням подальшого існування всієї людської цивілізації, зазначив заступник глави Радбезу РФ.

“Світ без Росії нам не потрібен”, – маніпуляція Медведєва
Фото: vabos.com.ua

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков розповсюдив дезінформацію, що “повернення Криму до складу України неможливе, півострів – невід’ємна частина Росії”. 

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформацїі при РНБО.

Заступник глави Радбезу Росії Дмитро Медведєв маніпулює, заявивши: “якщо серйозно постане питання про існування самої Росії, його буде вирішено аж ніяк не на українському фронті, а разом із питанням подальшого існування всієї людської цивілізації”. 

“Світ без Росії нам не потрібен”, – додав він.

Ще одна дезінформація від російських ЗМ, які, посилаючись на оглядача видання Focus Габора Штайнгарта, написали, що “підтримка України західним суспільством слабшає.

“По всьому світу поширюються пацифістські настрої, і люди виступають за швидке та ненасильницьке припинення конфлікту”, – брешуть окупанти.

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Нагадаємо, міністр оборони Росії Сергій Шойгу розповсюдив дезінформацію, що “використовуючи Україну, Захід хоче розчленувати Росію та позбавити незалежності”.

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