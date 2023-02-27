Україна зможе повністю захистити небо, коли буде прибране авіаційне табу у відносинах із нашими партнерами.

Доба почалася з атаки іранськими дронами. З них більшість вдалося збити. 11 із 14. На жаль, були й влучання. Поранені троє працівників ДСНС у Хмельницькому, двоє загинули. Другий дрон влучив якраз тоді, коли почалося гасіння пожежі після першого.

Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Власне передусім тому нам і потрібен авіаційний компонент ППО – сучасні бойові літаки, щоб можна було убезпечити від російського терору всю територію нашої держави. ППО повноцінне тоді, коли забезпечується, зокрема, й авіацією”, - наголосив президент.

Він додав, що наші льотчики разом з нашими зенітниками, разом з усіма воїнами й фахівцями наших Повітряних сил уже роблять велику роботу. Але повністю зможемо захистити небо, коли буде прибране авіаційне табу у відносинах із нашими партнерами.

“Увесь день тривала робота в Одесі та Одеському районі з ліквідації наслідків аварії на енергомережі. Було масштабне відключення, але вже протягом дня вдалося відновити подачу електрики. Станом на вечір уся критична інфраструктура й абсолютна більшість споживачів – із електрикою. Я дякую всім енергетикам, усім ремонтним бригадам, які забезпечили швидкий результат”, - зазначив Володимир Зеленський.

Президент України провів сьогодні кілька нарад з представниками уряду та силового блоку, зокрема із головою СБУ Василем Малюком.

“Звичайно, постійно перебуваю на звʼязку з нашими командувачами. Особлива увага – ситуації на сході, зрозуміло – на Донеччині.

Бахмутський напрямок – ситуація стає постійно складнішою. Постійно ворог знищує все, що можна використовувати для захисту наших позицій, для закріплення й оборони. Наші воїни, які обороняються на Бахмутському напрямку, – справжні герої. Я дякую кожному й кожній, хто героїчно тримає цей напрямок та інші напрямки на Донбасі. Дякую кожному й кожній, хто допомагає нашим воїнам і робить усе, щоб наші оборонці мали якнайбільше зброї, далекобійної зброї, потужної зброї”, - сказав Верховний Головнокомандувач.

Володимир Зеленський зустрівся сьогодні з міністеркою фінансів США, подякував їй за життєво важливу фінансову підтримку для нашої держави. Також сторони обговорили взаємодію і на рівні між Україною та США, і також на рівні глобальних фінансових інституцій, зокрема МВФ.

“Обговорили потреби у відбудові в Україні й відновлення справедливості для наших людей та всього вільного світу – це запуск реального механізму компенсації збитків, завданих цією війною... компенсації за рахунок російських активів”, - зазначив президент.

Він підкреслив, що це непросте завдання, але реалізувати його, спрямувати російські активи на відшкодування збитків за війну – це буде одним із найпотужніших ударів вільного світу і по цьому агресору, і по будь-яких агресіях загалом.

“Думаю, формат відшкодування буде знайдений і Росія заплатить за свою війну. В усіх сенсах”, - підсумував Зеленський.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Денис Шмигаль провели зустріч із міністеркою фінансів США Джанет Єллен.