На Дніпропетровщині збили два російських безпілотники

Уламки шахеда на території одного із районів Київщини, 27 лютого

В небі Дніпропетровської області успішно відпрацювали бійці ППО.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Вибухи, які чули жителі області, - це робота ППО”, - написав він.

Лисак уточнив, що ПвК "Схід" було знищено 2 ворожі БПЛА.

Пресслужба ПвК “Схід” уточнила, що росіяни застосували ударні БПЛА, імовірно “Shahed", які і буули збиті в Дніпровському районі.

Нагадаємо, Повітряним Силам потрібні вмотивовані захисники та захисниці, здатні опанувати зенітні ракетні системи і стати на оборону країни.