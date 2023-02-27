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На Дніпропетровщині збили два російських безпілотники

Цього разу вдало відпрацювали підрозділи повітряного командування ”Схід”.

На Дніпропетровщині збили два російських безпілотники
Уламки шахеда на території одного із районів Київщини, 27 лютого
Фото: НП

В небі Дніпропетровської області успішно відпрацювали бійці ППО.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Вибухи, які чули жителі області, - це робота ППО”, - написав він. 

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Лисак уточнив, що ПвК "Схід" було знищено 2 ворожі БПЛА.

Пресслужба ПвК “Схід” уточнила, що росіяни застосували ударні БПЛА, імовірно “Shahed", які і буули збиті в Дніпровському районі.

Нагадаємо, Повітряним Силам потрібні вмотивовані захисники та захисниці, здатні опанувати зенітні ракетні системи і стати на оборону країни. 

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