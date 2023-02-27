Залужний провів розмову з Марком Міллі

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову із Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Про це повідомила пресслужба Головнокомандувача ЗСУ.

“Ми традиційно приділили увагу питанням постачання військової техніки, озброєння і боєприпасів у рамках міжнародної технічної допомоги Україні, ситуації на лінії фронту та подальшим планам Сил оборони нашої держави щодо деокупації її території”, – йдеться у повідомленні.

Валерій Залужний наголосив на необхідності посилення спроможностей системи ППО України. Серед іншого, він підкреслив необхідність надати Україні багатоцільові бойові літаки F-16.

Також Залужний подякував Міллі, керівництву та народу США за послідовну підтримку України у боротьбі проти РФ.

Нагадаємо, перший батальйон Збройних сил України завершив у Німеччині навчання з експлуатації БМП Bradley.