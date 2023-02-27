Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
У Сальвадорі відкрилася гігантська в’язниця для гангстерів
У Сальвадорі відкрилася гігантська в’язниця для гангстерів
Stryker. Американський універсал для ЗСУ
Stryker. Американський універсал для ЗСУ
Порошенко закликав вгамувати емоції та поважати свободу слова
Порошенко закликав вгамувати емоції та поважати свободу слова
Президент звільнив командувача Об’єднаних сил Москальова
Президент звільнив командувача Об’єднаних сил Москальова
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Битва за Гостомель. Як зазнав краху план російського бліцкригу
Битва за Гостомель. Як зазнав краху план російського бліцкригу
«Українські танцівниці» Едгара Дега: де він їх зустрів і чому вони так довго були «російськими»?
«Українські танцівниці» Едгара Дега: де він їх зустрів і чому вони так довго були «російськими»?
ГоловнаСуспільствоВійна

Залужний провів розмову з Марком Міллі

Валерій Залужний підкреслив необхідність надати Україні багатоцільові бойові літаки F-16. 

Залужний провів розмову з Марком Міллі
Фото: Пресслужба Валерія Залужного

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову із Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. 

Про це повідомила пресслужба Головнокомандувача ЗСУ.

“Ми традиційно приділили увагу питанням постачання військової техніки, озброєння і боєприпасів у рамках міжнародної технічної допомоги Україні, ситуації на лінії фронту та подальшим планам Сил оборони нашої держави щодо деокупації її території”, – йдеться у повідомленні. 

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Валерій Залужний наголосив на необхідності посилення спроможностей системи ППО України. Серед іншого, він підкреслив необхідність надати Україні багатоцільові бойові літаки F-16

Також Залужний подякував Міллі, керівництву та народу США за послідовну підтримку України у боротьбі проти РФ.

Нагадаємо, перший батальйон Збройних сил України завершив у Німеччині навчання з експлуатації БМП Bradley.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також