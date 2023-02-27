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На території одного із районів Київщини знайшли уламки "шахеда"

Їх виявили у полі, на місце прибули поліцейські та вибухотехніки.

На території одного із районів Київщини знайшли уламки "шахеда"
Фото: Telegram/ANDRII NEBYTOV

Уламки "шахеда" виявили на території одного із районів Київщини.

Про це повідомив очільник обласної поліції Андрій Нєбитов.

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За його словами, частини належать збитим ворожим безпілотникам, якими Росія атакувала вночі 27 лютого. 

Уламки знайшли в полі. Потерпілих або пошкоджень інфраструктури немає. На місці події працювали поліцейські та вибухотехніки Київщини, додав Нєбитов. Правоохоронці провели огляд місця події та зафіксували наслідки ворожої атаки. 

Фото: Telegram/ANDRII NEBYTOV

Фото: Telegram/ANDRII NEBYTOV

Нагадаємо, у ніч на 27 лютого Росія атакувала нашу державу ударними дронами іранського виробництва типу "Shahed". Випустила 14 БпЛА, 11 вдалося збити.

У повітряному просторі довкола Києва було знищено 9 безпілотників.

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