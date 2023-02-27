Їх виявили у полі, на місце прибули поліцейські та вибухотехніки.

Уламки "шахеда" виявили на території одного із районів Київщини.

Про це повідомив очільник обласної поліції Андрій Нєбитов.

За його словами, частини належать збитим ворожим безпілотникам, якими Росія атакувала вночі 27 лютого.

Уламки знайшли в полі. Потерпілих або пошкоджень інфраструктури немає. На місці події працювали поліцейські та вибухотехніки Київщини, додав Нєбитов. Правоохоронці провели огляд місця події та зафіксували наслідки ворожої атаки.

Фото: Telegram/ANDRII NEBYTOV

Фото: Telegram/ANDRII NEBYTOV

Нагадаємо, у ніч на 27 лютого Росія атакувала нашу державу ударними дронами іранського виробництва типу "Shahed". Випустила 14 БпЛА, 11 вдалося збити.

У повітряному просторі довкола Києва було знищено 9 безпілотників.