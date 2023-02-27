Окупанти цієї ночі запускали дрони з Брянської області РФ

Ракетних атак ворога можна очікувати в будь-який момент, незалежно від нападів дронами.

Під час атаки дронами в ніч на 27 лютого російські окупанти запускали їх з території Брянської області РФ.

Про це заявив в ефірі телемарафону речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

«Цього разу окупанти запускали безпілотники з Брянської області Росії. Раніше, кілька місяців тому, були випадки, коли ці «шахеди» запускали з території Білорусі», — сказав Ігнат.

Також речник Повітряних сил наголосив, що ракетних атак ворога можна очікувати в будь-який момент, незалежно від російських атак дронами.

Раніше Ігнат заявив, що інформація про вибухи на військовому аеродромі Мачулищі під Мінськом та пошкодження російського літака А-50 є "гарною новиною", однак це не вплине на можливість росіян атакувати Україну ракетами та дронами-камікадзе.

Цієї ночі росіяни вчинили масовану атаку безпілотниками. Ворожі обʼєкти збивали, зокрема в Київській області. 27 лютого під час повітряної тривоги в Хмельницькому пролунали декілька вибухів. Є загиблі і поранені.