​Росіяни обстріляли з мінометів прикордоння Сумщини

Інформація про втрати не надходила.

Сьогодні російські військові обстріляли з мінометів прикордоння Сумської області.

Про це повідомляє у Telegram Оперативне командування “Північ”.

Зазначається, що ворожі міномети продовжують стріляти по прикордонним населеним пунктам Сумщини:

з 13:10 до 13:15 повідомили про 5 приходів, ймовірно, з міномета 120 мм, в районі населеного пункту Кружок;

з 14:20 до 14:45 повідомили про 6 приходів, ймовірно, з міномета 120 мм, в районі населеного пункту Будівельне.

"Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", – додали в командуванні.

Нагадаємо, вчора внаслідок ворожих обстрілів чотирьох громад Сумщини поранення дістав чоловік.