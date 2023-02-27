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​Росіяни обстріляли з мінометів прикордоння Сумщини

Інформація про втрати не надходила.

​Росіяни обстріляли з мінометів прикордоння Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні російські військові обстріляли з мінометів прикордоння Сумської області.

Про це повідомляє у Telegram Оперативне командування “Північ”.

Зазначається, що ворожі міномети продовжують стріляти по прикордонним населеним пунктам Сумщини:

  • з 13:10 до 13:15 повідомили про 5 приходів, ймовірно, з міномета 120 мм, в районі населеного пункту Кружок;
  • з 14:20 до 14:45 повідомили про 6 приходів, ймовірно, з міномета 120 мм, в районі населеного пункту Будівельне.

"Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", – додали в командуванні.

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Нагадаємо, вчора внаслідок ворожих обстрілів чотирьох громад Сумщини поранення дістав чоловік. 

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