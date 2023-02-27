У Сальвадорі відкрилася гігантська в’язниця для гангстерів
У Сальвадорі відкрилася гігантська в’язниця для гангстерів
Порошенко закликав вгамувати емоції та поважати свободу слова
Порошенко закликав вгамувати емоції та поважати свободу слова
Росіяни намагаються штурмувати позиції поблизу Кремінної та Білогорівки
Росіяни намагаються штурмувати позиції поблизу Кремінної та Білогорівки
«Українські танцівниці» Едгара Дега: де він їх зустрів і чому вони так довго були «російськими»?
«Українські танцівниці» Едгара Дега: де він їх зустрів і чому вони так довго були «російськими»?
Битва за Гостомель. Як зазнав краху план російського бліцкригу
Битва за Гостомель. Як зазнав краху план російського бліцкригу
Stryker. Американський універсал для ЗСУ
Stryker. Американський універсал для ЗСУ
Президент звільнив командувача Об’єднаних сил Москальова
Президент звільнив командувача Об’єднаних сил Москальова
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
ГоловнаСуспільствоВійна

СБУ затримала зрадників, які працювали у херсонських катівнях

Серед затриманих – ексзаступник начальника місцевої виправної колонії.

СБУ затримала зрадників, які працювали у херсонських катівнях

Служба безпеки спільно з Державним бюро розслідувань викрила ще чотирьох зрадників і колаборантів у звільненому Херсоні.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Серед затриманих – колишній заступник начальника місцевої виправної колонії, який під час тимчасової окупації міста підтримав російських загарбників. Після захоплення пенітенціарної установи він добровільно пішов на співпрацю з агресором і погодився увійти до керівного складу створеного рашистами "управління служби виконання покарань у Херсонській області". Перебуваючи на "посаді" він організовував незаконне утримання викрадених українців у камерах російської в’язниці. 

У застінках до потерпілих застосовували психологічний тиск, тортури і погрози вбивства. Таким чином загарбники намагались виконати вказівку кремля щодо придушення руху опору в регіоні. 

Ще одним колаборантом виявився очільник "відділу комунально-побутового, інтендантського та господарського забезпечення" колишньої російської тюрми. Зловмисник відповідав за продовольче забезпечення адміністрації окупаційного органу. Інший зрадник – раніше працював у Херсонському СІЗО, але після 24 лютого минулого року погодився на пропозицію окупантів увійти до складу "відділу охорони колонії". 

Там він разом із ще одним викритим колаборантом брав участь у каральних рейдах проти місцевих жителів, які чинили спротив загарбникам. 

Наразі чотирьом фігурантам повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); 
  • ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність). Трьом із зловмисників уже обрано запобіжний захід у вигляді тримання від вартою.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, що Служба безпеки України затримала у Донецькій області російського інформатора.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також