Служба безпеки спільно з Державним бюро розслідувань викрила ще чотирьох зрадників і колаборантів у звільненому Херсоні.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Серед затриманих – колишній заступник начальника місцевої виправної колонії, який під час тимчасової окупації міста підтримав російських загарбників. Після захоплення пенітенціарної установи він добровільно пішов на співпрацю з агресором і погодився увійти до керівного складу створеного рашистами "управління служби виконання покарань у Херсонській області". Перебуваючи на "посаді" він організовував незаконне утримання викрадених українців у камерах російської в’язниці.

У застінках до потерпілих застосовували психологічний тиск, тортури і погрози вбивства. Таким чином загарбники намагались виконати вказівку кремля щодо придушення руху опору в регіоні.

Ще одним колаборантом виявився очільник "відділу комунально-побутового, інтендантського та господарського забезпечення" колишньої російської тюрми. Зловмисник відповідав за продовольче забезпечення адміністрації окупаційного органу. Інший зрадник – раніше працював у Херсонському СІЗО, але після 24 лютого минулого року погодився на пропозицію окупантів увійти до складу "відділу охорони колонії".

Там він разом із ще одним викритим колаборантом брав участь у каральних рейдах проти місцевих жителів, які чинили спротив загарбникам.

Наразі чотирьом фігурантам повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність). Трьом із зловмисників уже обрано запобіжний захід у вигляді тримання від вартою.

Нагадаємо, що Служба безпеки України затримала у Донецькій області російського інформатора.