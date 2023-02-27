Висадка російського десанту в Придністров’ї неможлива, – Гуменюк

Висадка російського десанту в Придністров’ї неможлива, оскільки Україна ніколи не дозволить російським літакам перетнути свій повітряний простір.

Про це в ефірі телемарафону повідомила керівник об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Висадка десанту в Придністров’ї неможлива апріорі, адже це необхідно пересікти повітряний простір або країн НАТО, або безпосередньо України. Ну хто ж їм дозволить! Ті сили, які зараз там зосереджені на самій території Придністров’я, скоріш за все, з глибоким подивом спостерігають за тими повідомленнями щодо їх потужності, які розповсюджує російська пропаганда. Ми зі свого боку і кордону, і позиції розуміємо, що наша відсіч буде абсолютно потужною. Наші сили зосереджені вздовж кордону адекватні тій загрозі, яка гіпотетично можлива, якщо вони відчайдушно рвонуть", – наголосила Гуменюк.

Нагадаємо, Молдова відкинула звинувачення міністерства оборони Росії у тому, що Україна нібито планувала вторгнутися в сепаратистський молдавський регіон Придністров'я після проведення операції під фальшивим прапором.

Міністерство оборони Молдови вважає поширену російським МО дезінформацію про намір України вторгнутися психологічною операцією.

Очільник Служби інформації та безпеки Молдови Александру Мустяце ще в грудні говорив, що Росія планує вторгнення до Молдови на початку лютого 2023 року. За його словами, все залежить від розвитку війни в Україні. Мустяце наголосив, що питання не у факті вторгнення, а лише в термінах, коли це станеться.

У лютому 2023 Володимир Зеленський повідомив, що Росія мала план руйнування політичної ситуації в Молдові. Розвідка України перехопила план повалення законної влади в країні. Президентка Молдови Мая Санду заявила, що РФ планує здійснити державний переворот. За її словами, Москва, використовуючи протести та опозицію з залученням осіб із військовою підготовкою, хоче напасти на урядові будівлі та змінити владу.

Премʼєр Молдови нещодавно повідомив, що Росія може готувати план із захоплення аеропорту в Кишиневі.