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Молдова спростувала російські звинувачення про "намір" України вдертися до Придністровʼя

Уряд закликав отримувати інформацію лише з перевірених джерел. 

Молдова спростувала російські звинувачення про "намір" України вдертися до Придністровʼя
Фото: EPA/UPG

Молдова відкинула звинувачення міністерства оборони Росії у тому, що Україна нібито планувала вторгнутися в сепаратистський молдовський регіон Придністров'я після проведення операції під фальшивим прапором, 

Уряд Молдови у Telegram оприлюднив що державні органи не підтверджують звинувачення російського міністерства оборони.

"Закликаємо до спокою та отримання інформації з офіційних та перевірених джерел Республіки Молдова", – йдеться у повідомленні.

Там додали, що відомчі органи працюють із зарубіжними партнерами і повідомлять у разі загрози для країни.

Очільник Служби інформації та безпеки Молдови Александру Мустяце ще в грудні говорив, що Росія планує вторгнення до Молдови на початку лютого 2023 року. За його словами, все залежить від розвитку війни в Україні. Мустяце наголосив, що питання не у факті вторгнення, а лише в термінах, коли це станеться. 

У лютому 2023 Володимир Зеленський повідомив, що Росія мала план руйнування політичної ситуації в Молдові. Розвідка України перехопила план повалення законної влади в країні. Президентка Молдови Мая Санду заявила, що РФ планує здійснити державний переворот у її країні. За її словами, Москва, використовуючи протести та опозицію з залученням осіб із військовою підготовкою, хоче напасти на урядові будівлі та змінити владу.

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