Внаслідок ворожого обстрілу Куп’янська поранення отримали 2 жінки

Сьогодні, 23 лютого, внаслідок ворожого обстрілу Куп’янська на Харківщині поранення отримали 2 цивільні жінки.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

“росіяни обстріляли Куп’янськ. Внаслідок обстрілу зазнали поранення 2 цивільні жінки”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі медики надають постраждалим необхідну допомогу.

Минулої доби у Куп'янському районі був поранений місцевий житель, інший цивільний наступив на ворожу міну і отримав поранення.

Нагадаємо, за минулу добу, 22 лютого, російські окупанти обстріляли Херсонщину 71 раз, внаслідок чого загинули 2 людини.