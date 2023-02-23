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Внаслідок ворожого обстрілу Куп’янська поранення отримали 2 жінки

Їм надається меддопомога. 

Внаслідок ворожого обстрілу Куп’янська поранення отримали 2 жінки
Куп’янськ (ілюстративне фото)
Фото: Харківська ОВА

Сьогодні, 23 лютого, внаслідок ворожого обстрілу Куп’янська на Харківщині поранення отримали 2 цивільні жінки. 

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак

“росіяни обстріляли Куп’янськ. Внаслідок обстрілу зазнали поранення 2 цивільні жінки”, - йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що наразі медики надають постраждалим необхідну допомогу.

Минулої доби у Куп'янському районі був поранений місцевий житель, інший цивільний наступив на ворожу міну і отримав поранення.

Нагадаємо, за минулу добу, 22 лютого, російські окупанти обстріляли Херсонщину 71 раз, внаслідок чого загинули 2 людини. 

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