Внаслідок ворожого обстрілу Куп’янська поранення отримали 2 жінки

Сьогодні, 23 лютого, внаслідок ворожого обстрілу Куп’янська на Харківщині поранення отримали 2 цивільні жінки.
Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
“росіяни обстріляли Куп’янськ. Внаслідок обстрілу зазнали поранення 2 цивільні жінки”, - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що наразі медики надають постраждалим необхідну допомогу.
Минулої доби у Куп'янському районі був поранений місцевий житель, інший цивільний наступив на ворожу міну і отримав поранення.
Нагадаємо, за минулу добу, 22 лютого, російські окупанти обстріляли Херсонщину 71 раз, внаслідок чого загинули 2 людини.