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РФ може готувати провокації на кордоні з Чернігівською областю

Розвідка зафіксувала рух техніки без розпізнавальних знаків, а особовий склад одягнуто в піксель, схожий на форму ЗСУ. 

Росія готує провокації до річниці повномасштабного вторгнення, ймовірно, з метою звинувачення українських захисників у порушенні територіальної цілісності. 

Українська розвідка зафіксувала рух колон військової техніки в районі кордону із Чернігівською областю без знаків розпізнавання та живою силою, що була одягнена у піксель, схожий на форму Збройних Сил України. Про це повідомили в Оперативному командуванні "Північ"

"Зазначаємо, що Сили оборони Сіверщини тримають ситуацію під контролем і, на відміну від військ противника, ніколи не вдавалися до провокацій і не мають подібного на меті. Кожен воїн дотримується загальноприйнятих правил ведення війни, не посягаючи на чужі території, а виключно захищає рідну землю від нахабного та підступного ворога", – йдеться у повідомленні.

Росія неодноразово намагалась вдатися до "операцій під чужим прапором". У жовтні російська війська створювали інформаційні умови для атаки під чужим прапором на Каховську гідроелектростанцію. А до того – умови щоб звинуватити українські сили у майбутніх операціях чужим прапором на Запорізькій атомній електростанції.

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