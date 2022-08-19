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РФ створює інформаційні умови, щоб звинуватити Україну в операціях під чужим прапором на ЗАЕС, – ISW

“Українські сили нібито готуються до провокації на атомній електростанції". 

РФ створює інформаційні умови, щоб звинуватити Україну в операціях під чужим прапором на ЗАЕС, – ISW
Окупанти на варті поблизу ЗАЕС в Енергодарі, 01 травня 2022 року.
Фото: EPA/UPG

Міністерство оборони Росії, схоже, створює інформаційні умови, щоб звинуватити українські сили у майбутніх операціях чужим прапором на Запорізькій атомній електростанції.

Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадують, що командувач Військами радіаційного, хімічного та біологічного захисту Росії Ігор Кирилов заявив на брифінгу 18 серпня, що “українські сили готуються до провокації на Запорізькій АЕС і що провокація має збігтися з візитом генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша до України”.

Кирилов звинуватив українські сили у підготовці цієї провокації "для звинувачення Росії в тому, що вона викликала ядерну катастрофу, та створення навколо АЕС зони відчуження до 30 км".

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки МіноборониУкраїни заявили, що російські окупанти готують провокацію на ЗАЕС 19 серпня.

Окрім того, начальник військ радіаційного, хімічного і біозахисту ЗС Росії генерал-лейтенант Ігор Кирилов заявив, що "може бути розглянуто питання про виведення до холодного резерву 5 і 6 енергоблоків, що призведе до зупинки ЗАЕС".

Тим часом очільник МАГАТЕ підтвердив готовність очолити місію на атомну електростанцію, а Президент Володимир Зеленський закликав генсека ООН забезпечити безпеку об'єкта, який перебуває під російською окупацією.

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