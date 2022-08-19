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Окупанти викрали голову Верхньорогачицької громади на Херсонщині, яка відмовилася співпрацювати з РФ

Поліція області за добу відкрила 19 проваджень щодо воєнних злочинів ворога.

Окупанти викрали голову Верхньорогачицької громади на Херсонщині, яка відмовилася співпрацювати з РФ

Поліція Херсонщини за добу відкрила 19 проваджень щодо воєнних злочинів окупантів. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Херсонської області.

Ворог обстріляв з важкої артилерії Бериславський район. Є загиблі та поранені. 

Під вогнем противника опинилися смт Нововоронцовка та Високопілля, села Кошове, Іванівка та Осокорівка, через влучання снарядів є загиблі і поранені.

У смт Нововоронцовка знищена майже вся інфраструктура, не залишилося жодної вцілілої аптеки, магазину чи кафе, будинки місцевих не придатні для проживання.

“У Херсоні озброєні військові рф вдерлися до оселі 45-річного місцевого жителя. На території домоволодіння окупанти провели незаконний обшук, в гаражі знайшли прапор України, після чого військові зв’язали чоловіку руки, закрили обличчя, помістили в автомобіль та вивезли у невідомому напрямку. Нині місцезнаходження чоловіка невідоме”, – йдеться у повідомленні.

Через обстріл ворожими військами смт Високопілля частково знищена територія фермерського господарства. Через деякий час російські військові остаточно розграбували територію господарства, звідки вивезли сільськогосподарські товари з магазинного комплексу.

Російські військові викрали голову Верхньорогачицької територіальної громади, яка не погодилася співпрацювати з окупантами. Жінку забрали з власного дому та повезли в невідомому напрямку, нині її місцеперебування невідоме.

Нагадаємо, Збройні сили України завдали ударів по Новій Каховці на Херсонщині, котра тимчасово окупована російськими загарбниками.

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